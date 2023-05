Pixel Tablet: Mehrbenutzer und Dock-Modus würden auch dem iPad gut stehen

Das Google Pixel Tablet lässt sich bereits vorbestellen und kommt am 20. Juni offiziell in den Handel. Inklusive Ladedock ist das neue Tablet mit 128 GB Speicher für 679 Euro und mit 256 GB Speicher für 799 Euro erhältlich.

Google bietet sein neues Tablet im Verbund mit einem magnetischen Ladedock mit integriertem Lautsprecher an und schafft auf diese Weise die Basis für verschiedene zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten über den gewohnten Tablet-Betrieb hinaus. So lässt sich das Pixel Tablet im sogenannten Hub-Modus beispielsweise als Smarthome-Zentrale, Entertainment-Center, Sprachassistent oder eben einfach nur als digitaler Bilderrahmen verwenden. Bei Funktionen wie der Wiedergabe von Videos oder Musik soll das Gerät besonders von dem raumfüllenden Klang und dem leistungsfähigen Bass des Dock-Lautsprechers profitieren.

