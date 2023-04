Pixel Perfect: Für iPhone- und iPad-Apps auf dem Mac

Genau hier setzt Pixel Perfect an und zeigt die Apps wieder mit regulärer Schriftgröße auf dem Mac an. Dies kann wahlweise für alle iPad- und iPhone-Anwendungen durchgesetzt werden, die auf dem eigenen Mac installiert sind oder nur für ausgewählte Applikationen. Nach dem ersten Start von Pixel Perfect blendet der Freeware-Download Alle erkannten Apps ein und lässt euch wählen, ob alle wieder mit der originalen Textauflösung dargestellt werden sollen, oder nur ausgewählte.

Die kostenfreie Mini-Applikation manipuliert dafür die Standard-Darstellung der Mobil-Applikationen auf dem Mac-Monitor. So zeigt Apple die App Store Downloads standardmäßig auf 77 Prozent ihrer eigentlichen Größe skaliert an, was dafür sorgt, dass die Schrift der mobilen Anwendungen etwas klein ausfällt und zudem oft etwas unscharf angezeigt wird.

Insert

You are going to send email to