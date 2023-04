Lese-Tipp: Tim Cook über Homosexualität, Bildschirmzeit und Geheimhaltung

Wir versuchen Tools zu entwickeln, die Leuten helfen, ihr Telefon aus der Hand zu legen. Denn meine Philosophie ist es, dass wir etwas falsch machen, wenn wir länger auf unser Handy als in die Augen einer anderen Person schauen. Deshalb gibt es Features wie die Bildschirmzeit. Ich sehe mir meinen Bericht jedenfalls sehr genau an.

Diese Zuschriften waren letztlich ausschlaggebend, dass Cook seine Homosexualität in der Bloomberg Businessweek öffentlich machte. So erklärt der Apple-Chef in der GQ:

In dem von Zach Baron geführten Interview, das Grundlage des Textes war, der heute in ganzer Länger auf der deutschen Webseite des GQ-Magazins veröffentlicht wurde, geht Cook jedoch ungewöhnlich offen mit seinen persönlichen Ansichten um und adressiert auch das öffentlich Coming-Out im Jahr 2014 noch mal.

