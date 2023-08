PiPHero: Bild-in-Bild für beliebige Mac-Apps

Folgendes Einsatzbeispiel: Ihr seid mit einem kleinen MacBook in der Bahn unterwegs, wollt mit dem Augenwinkel eigentlich einem Team-Meeting folgen, müsst nebenbei aber auch noch an einer Tabellenkalkulation arbeiten und habt mit entsprechend begrenztem Platz auf dem Bildschirm zu kämpfen.

Oben schwebend, immer im Blick

Genau hier will die kostenfreie Mac-Applikation PiPHero eine unkonventionelle Lösung anbieten: Der Download ist in der Lage nahezu beliebige Programm-Fenster mit der von Safaris Videoausgabe bekannten Bild-in-Bild-Darstellung anzuzeigen. Dies hat gleich mehrere Vorteile.

Zwar sind die so dargestellten Anwendungen nicht mehr interaktiv, nehmen also keine Mauszeiger oder Tastatureingaben mehr entgegen, schweben aber dauerhaft über allen anderen Anwendungen und verabschieden sich bei der Arbeit in bildschirmfüllenden Apps nicht mehr in den Hintergrund. Zudem lässt die Bild-in-Bild-Darstellung eine kompakte Skalierung zu, mit der sich die zu beobachtenden Drittanwendungen deutlich kleiner darstellen lassen, als dies in den jeweiligen Anwendungen oft möglich ist.

Auswahl in der Menüleiste

Der Picture-in-Picture-Hero lebt nach der Installation in der Mac-Menüleiste und zeigt hier alle offenen Programmfenster mit einer korrespondierenden Miniatur-Ansicht an. Auf Mausklick lassen sich beliebig viele Fenster nun als Bild-in-Bild-Videos anzeigen, die beliebig auf dem Bildschirm platziert werden können und so auch laufenden Downloads, Überwachungskameras, Countdowns oder ähnliches im Blick behalten können.

Bei dem gänzlich kostenfreien Download handelt es sich um eine Elektron-App, die unter der Haube auf webbasierte Technologien setzt und daher leider recht üppige 250 Megabyte Speicherplatz für sich beansprucht, im beschriebenen Szenario kann PiPHero aber dennoch durchaus praktisch sein. Die App wird in zwei Varianten für Intel-Macs und solche mit Apples Prozessoren zum Download angeboten.