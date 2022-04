PiP 2.0: Mac-Freeware hält Fenster-Kopie im Vordergrund

In der neuen Version 2.0 bietet sich PiP auch als AirPlay-Empfänger an und kann so nun auch die Displays von iPhone und iPad in Echtheit anzeigen. Der Download wartet auf dem Code-Portal GitHub auf euch, eine kurze Video-Demo könnt ihr im Anschluss begutachten.

Habt ihr PiP gestartet – der Erststart muss per Rechtsklick > Öffnen erfolgen – setzt ihr noch einen Rechtsklick ins offene Fenster. Anschließend präsentiert euch PiP Liste aller offenen Applikationen und Programmfenster. Hier wählt ihr nun aus, welches Programm-Fenster dupliziert und als virtuelle Kopie dauerhaft im Vordergrund behalten werden soll. Damit ihr die Kernaufgabe der praktischen App bereits beschrieben. PiP erstellt nun eine Fenster-Kopie und streamt diese in das über allen anderen Fenstern schwebende PiP-Fenster. Grundsätzlich ist die App mit Duplicate Windows vergleichbar, kann jedoch komplett kostenlos genutzt werden.

Doch nicht alle Applikation integrieren das praktische Feature, mit dessen Hilfe sich Sport-Wettkämpfe oder Bundestagssitzungen auch beim Bearbeiten von Word-Textdokumenten, beim Sortieren von Dateien oder bei anderen, weniger anstrengenden Aufgaben im Blick behalten lassen. Genau für diese Apps bietet sich jedoch die quelloffene Freeware-Applikation PiP an, die jetzt in Version 2.0 aus dem Netz geladen werden kann.

Insert

You are going to send email to