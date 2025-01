Bundestagswahl: Netzagentur in engem Austausch mit Onlinediensten

Die Bundesnetzagentur hat sich mit Blick auf die anstehenden Wahlen mit Vertretern der großen Online-Plattformen und Suchmaschinen zusammengesetzt. Ziel des Treffens war es, im Vorfeld der für Februar geplanten Bundestagswahl die damit verbundenen Risiken zu erörtern und über mögliche Maßnahmen zu sprechen.

Die Bundesnetzagentur tritt in diesem Zusammenhang als „Digital Services Coordinator“ (DSC) auf und soll die Einhaltung der im Gesetz über digitale Dienste (DSA) festgeschriebenen Regeln überwachen. Die Behörde hat sich dabei offenbar an vergleichbaren Veranstaltungen orientiert, die bereits in anderen EU-Mitgliedsstaaten im Vorfeld nationaler Wahlen durchgeführt wurden.

DSC-Portal der Bundesnetzagentur

An dem Treffen in Berlin nahmen auf Einladung der Netzagentur hin Vertreter von Google (YouTube), LinkedIn, Microsoft, Meta (Facebook, Instagram), Snapchat, TikTok und X sowie von nationalen Behörden und zivilgesellschaftlichen Organisationen teil.

Als kommissarischer Leiter der Veranstaltung fungierte der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller. Müller zufolge haben die Vertreter der Online-Plattformen versichert, dass sie die Vorgaben des Digital Services Act engagiert umsetzen wollen und werden. Man arbeite in dieser Angelegenheit auch eng mit der EU-Kommission zusammen und beobachte die Entwicklung im Vorfeld der Bundestagswahl gemeinsam mit weiteren nationalen Behörden sehr genau. Etwaige Verstöße gegen das Gesetz über digitale Dienste würden direkt an die zuständige EU-Kommission weiter gleitet, beispielsweise wenn illegale Inhalte nicht gelöscht oder Benutzerkonten zu Unrecht gesperrt werden.

Beschwerdestelle für Nutzer

Eine besondere Rolle spielen in diesem Zusammenhang auch die im vergangenen Jahr von der EU-Kommission veröffentlichten „Election Guidelines“, die Handlungsempfehlungen beinhalten, um beispielsweise die massenhafte Verbreitung illegaler Inhalte oder die Manipulation von Informationen, insbesondere durch ausländische Einflussnahme, zu verhindern.

Als DSC ist die Bundesnetzagentur auch zentrale Anlaufstelle für die Meldung von Verstößen gegen das Gesetz über digitale Dienste auf. Weitere Informationen dazu und die Möglichkeit, eine Beschwerde einzureichen, finden sich auf dem Verbraucherportal der Behörde.