Pflicht zum Kündigungsbutton: Direkt-Kündigung wird oft versteckt

Die Verbraucherschützer kritisieren vor allem, dass viele Anbieter das Kündigungsformular erst nach dem Login in den Kundenbereich der Webseiten zur Verfügung stellen, was allerdings nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht.

Eine einfache Faustregel, die im vergangenen Sommer zur Einführung der so genannten „Pflicht zum Kündigungsbutton“ führte. Vorgesehen war, dass sich Mitgliedsverträge im Fitnessstudio, Laufzeit-Tarife bei Mobilfunkanbietern und online abgeschlossene Abonnements umgehend wieder kündigen lassen würde. Ohne Hotline-Anruf, ohne Fax und Briefpost und ohne persönliches Vorsprechen in Filialgeschäften.

Wer in der Lage ist, Verträge online mit nur einem Mausklick abzuschließen, der soll nach Meinung des Gesetzgebers auch in der Lage sein, die so gezeichneten Verträge mit nur einem Mausklick wieder kündigen zu können.

