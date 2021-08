E-Book-Reader Kindle und Kindle Paperwhite aktuell günstiger

Bücher lassen sich per WLAN oder eine USB-Verbindung auf die Geräte übertragen, wobei der Standardweg auf den drahtlosen Abgleich über WLAN abzielt. Amazon setzt dabei auf die Anmeldung per Benutzerkonto und den Konsum von E-Books im Kindle-Format – eine wechselnde Liste mit kostenlos erhältlichen Kindle-E-Books findet ihr hier . Alternativ lassen sich die Geräte auch komplett zur Offline-Nutzung konfigurieren und beispielsweise über Calibre mit eigenen Inhalten befüllen.

Amazon bietet den E-Book-Reader Kindle Paperwhite aktuell wieder ungewohnt günstig an. In den Farben Dunkelblau, Grün und Lila gibt es das regulär 120 Euro teure Geräte gerade für 70 Euro. Wer auf die Gehäusefarbe Schwarz Wert legt, ist mit 80 Euro dabei. Ebenfalls im Angebot ist gerade das einfachere Standardmodell des Kindle mit einem Aktionspreis von 60 Euro.

