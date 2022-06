Persönliche Sicherheit: Apple-Handbuch informiert über kritische Dienste

So erklärt Apple hier wie sich laufende Standortfreigaben beenden lassen, leitet zur Verwaltung von Freigabeeinstellungen an, erläutert worauf beim Einsatz von AirTags geachtet werden muss und widmet sich dem Aufbau der Familienfreigabeeinstellungen.

Die Sicherheitsprüfung soll sich dabei vor allem in Momenten bewähren, in denen es auf schnelles und energisches Handeln ankommt. Apple selbst hat hier die Beendigung einer toxischen Beziehung als Beispiel ins Feld geführt. Wer endlich geschafft hat sich aus entsprechenden Verhältnissen zu befreien, dem soll es mit der „Sicherheitsprüfung“ so einfach wie möglich gemacht werden, auch die häufig noch vorhandenen digitalen Verbindungen schnell zu durchtrennen.

Insert

You are going to send email to