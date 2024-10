Perplexity AI: KI-Suchmaschine jetzt mit nativer Mac-Applikation

Perplexity AI, eine Kombination aus Recherchewerkzeug, intelligenter Suchmaschine und KI-Textgenerator hat ihr Versprechen, eine native Desktop-Anwendung für Mac-Nutzer bereitstellen zu wollen, mit leichter Verzögerung eingelöst. Seit dem 24. Oktober ist die Desktop-Anwendung im Mac App Store verfügbar. Die Mac-App ergänzt die schon seit einiger Zeit angebotene Perplexity-App für iOS, die ebenfalls über den App Store bezogen werden kann.

Die Perplexity-Plattform, die 2022 gegründet wurde, bietet Nutzern die Möglichkeit, präzise Antworten auf ihre Anfragen zu erhalten. Dabei verweist die KI auf die Quellen, die für die Antwort verwendet wurden. Diese Transparenz soll Nutzern die Möglichkeit geben, die Informationen eigenständig zu überprüfen. Trotz dieses Ansatzes sah sich das Unternehmen in der Vergangenheit mit Kritik konfrontiert.

Antworten mit Quellenverweisen

So gab es Beschwerden darüber, dass Inhalte teils ohne Zustimmung der Rechteinhaber genutzt wurden und die KI gelegentlich unzutreffende Informationen ausgab. Um diesen Problemen entgegenzuwirken, haben die Perplexity-Verantwortlichen mittlerweile Abkommen mit Content-Anbieter getroffen.

Mit der neuen Mac-App bringt Perplexity einige zusätzliche Funktionen auf den Desktop. Eine der Hauptfunktionen ist die „Pro Search“, die Nutzern erweiterte Suchmöglichkeiten bietet, sowohl per Texteingabe als auch über Sprachbefehle. Eine weitere nützliche Funktion ist das „Thread Follow-Up“, mit der angefangene Konversationen fortgesetzt werden können. So sollen Nutzer weiter in bereits angerissene Themen einsteigen und ihre Recherchen schrittweise vertiefen können. Alle Antworten der KI erhalten auch in der Mac-App weiterhin Quellenverweise.

Die Anwendung steht kostenlos zum Download bereit, interessierte Nutzer können jedoch auf ein kostenpflichtiges „Perplexity Pro“-Abonnement upgraden. Dieses bietet erweiterte Funktionen und unbegrenzte Nutzungsmöglichkeiten. Das Monatsabo kostet 22 Euro, während das Jahresabo für 229 Euro erhältlich ist.