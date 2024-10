Apples Mac-Woche startet: Das dürft ihr erwarten

Diese Woche wird es zumindest was den Mac betrifft, spannend. Apple hat ja bereits angedeutet, dass wir in den nächsten Tagen nicht nur iOS 18.1, macOS 15.1 & Co. sehen werden, sondern neben den Updates für die Betriebssysteme auch neue Mac-Modelle erwarten dürfen.

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als Apple im Rahmen eines 30minütigen Video-Events mit M3-Prozessoren ausgestattete Versionen des MacBook Pro und des iMac vorgestellt hat, wurde uns für dieses Jahr eine „spannende Woche voller Ankündigungen“ versprochen. Im Klartext dürfte das bedeuten, dass wir zusätzlich zu der für heute am frühen Abend unserer Zeit erwarteten Freigabe der neuen Betriebssysteme auch über mehrere Tage hinweg neue Macs präsentiert bekommen.

Apples (noch) aktuelle Mac-Modelle

Zuletzt hatte Apple im Jahr 2019 auf ähnliche Weise neue iPad-Modelle, einen neuen iMac und neue AirPods vorgestellt, die Geräte sind an aufeinanderfolgenden Tagen jeweils auf der Apple-Webseite aufgetaucht und wurden parallel dazu mit Pressemitteilungen angekündigt.

In diesem Jahr werden neue Versionen. des MacBook Pro mit 14 und 16 Zoll Bildschirmgröße, ein neuer iMac und ein neuer Mac mini erwartet. Es gilt als sicher, dass die Geräte allesamt mit Apples neuesten M4-Prozessoren an Bord kommen und somit auch optimal für Apples kommende KI-Integrationen vorbereitet sind.

Mac mini soll im neuen Gehäuse kommen

Besonderes Augenmerk dürfen wir dabei auf den für diese Woche erwarteten neuen Mac mini richten. Erstmals seit mehr als 14 Jahren soll auch das Design des Desktop-Rechners wieder überarbeitet werden. Angeblich wird das Gehäuse des Mac mini deutlich kleiner und der Computer soll nach all den Jahren endlich auch Anschlussbuchsen an der Gerätefront erhalten.

Der Mac mini aus dem Jahr 2023

Die neuen Mac-Modelle begleitend dürfte Apple dann auch gleich neue Versionen der zugehörigen Eingabegeräte vorstellen, um den ab Dezember in der EU gültigen Regeln zu entsprechen. Anstatt über Lightning müssen sich die Magic Mouse, das Magic Trackpad und Apples Tastaturen künftig über USB-C aufladen lassen.

An 3 Tagen in Folge neue Rechner?

Apples Zeitplan für diese Woche wird wohl von der für Donnerstag angekündigten Veröffentlichung der Quartalszahlen bestimmt. Wenn das Unternehmen die Tage davor für die Präsentation neuer Rechner nutzt, dürfte dies die Stimmung der Investoren zusätzlich anheben.

Während wir die Freigabe von iOS 18.1 und macOS 15.1 für den frühen Abend unserer Zeit erwarten (aufgrund der hier bereits geltenden Winterzeit wohl schon um 18 Uhr), kommt für die Ankündigung der neuen Mac-Modelle der frühe Nachmittag in Frage. Apple hat bei vergleichbaren Aktionen in der Vergangenheit Zeiten gewählt, die in Deutschland zwischen 13 und 15 Uhr liegen.