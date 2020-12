Per Firmware-Update: Nächstes Eve-Produkt spricht Thread

Der für seine vergleichsweise teuren HomeKit-Accessoires und die überwiegende Nutzung des Bluetooth-Standards bekannte Zubehör-Anbieter Eve Systems, bereitet ein weiteres Gerät auf die Nutzung des im HomePod mini ab Werk verbauten Thread-Funkmoduls vor.

Nach dem Fenster-Sensor „Eve Door & Window“, den sein Thread-Update erst in der vergangenen Woche erreicht hat, soll nun auch der HomeKit-taugliche Zwischenstecker „Eve Energy“ ein Firmware-Update erhalten, das die Steckdose bereit für den neuen Kommunikationsstandard macht.

HomeKit-Mesh nur mit HomePod mini

Da die Dose ohnehin permanent mit dem Stromnetz verbunden ist, arbeitet diese innerhalb eines Thread-Netzwerks als Router und reicht Datenpakete auch an andere Geräte im Netzwerk durch – eine Funktionsmodus, der die „Eve Energy“ in ein sogenanntes Full Thread Device verwandelt.

Nach Angaben des Anbieters, wirkt sich die Anzahl aktiver Full Thread Devices positiv auf die Stabilität des Gesamtnetzwerkes aus. Um so mehr Full Thread Devices in ein Thread-Netzwerks eingebunden sind, um so zuverlässiger soll dieses arbeiten. Zudem verbessert sich die Reichweite, wovon wiederum Thread-Geräte profitieren, die von einer Batterie angetrieben werden und in Thread-Netzwerken lediglich als Endpunkte, nicht aber als Router eingebunden werden. Diese, der Fenster-Sensor „Eve Door & Window“ gehört dazu, bezeichnet man als „Minimal Thread Devices“.

Insgesamt vier Geräte Thread-kompatibel

Um die Steckdosen mit Thread ansprechen zu können, wird neben einem HomePod mini die offizielle Eve-App in Version 5 benötigt, zudem muss es sich bei den Steckdosen um Eve Energy-Modelle der 4. Generation handeln. Diese tragen die Modellnummer 20EBO8301 und sind 2020 in den Handel gekommen.

Eve selbst informiert über die Thread-Kompatibilität seiner Produktfamilie auf dieser Übersichtsseite. Neben den „Eve Energy„-Modellen der 4. Generation sowie den „Eve Door & Window„-Modellen der 3. Generation, gilt diese für den „Eve Aqua“ der 2. Generation und das Heizkörper-Thermostat „Eve Thermo“ der 4. Generation.

