HomeKit-Mesh: Eve kündigt Thread-Unterstützung per Update an

Mit dem HomePod mini hält auch das im Smarthome-Standard CHIP definierte Netzwerkprotokoll „Thread“ in Apple-Haushalten Einzug. Der neue HomePod unterstützt die Funktechnik mit dem Ziel, die Anbindung der einzelnen Smarthome-Komponenten zu optimieren.

Über die Thread-Unterstützung durch die neuen HomeKit-Produkte von Nanoleaf haben wir bereits informiert. Mit Eve hat nun ein weiterer Hersteller angekündigt, das auf Bluetooth aufsetzende Verbindungsprotokoll unterstützen zu wollen. Eve zufolge sollen entsprechende Firmware-Updates für die aktuellen Generationen der HomeKit-Geräte Eve Door & Window und Eve Energy noch in diesem Monat erscheinen. Weiter sind entsprechende Updates für die Heizkörperthermostate Eve Thermo und das Bewässerungssystem Eve Aqua geplant.

Bei Thread handelt es sich um ein IPv6-basiertes Netzwerkprotokoll, das den Aufbau von Mesh-Netzwerken mit unterstützen Geräten ermöglicht. In der Folge müssen einzelne Bluetooth-Geräte nicht mehr direkten Kontakt zum HomePod haben, sondern können auch über zwischengeschaltete weitere Thread-Geräte angebunden werden. In der Praxis würde es somit genügen, wenn der HomePod die Verbindung zu nur einem der im Thread-Netzwerk vorhandenen Geräte hält, um für all diese als HomeKit-Bridge zu fungieren.

Der HomePod mini ist dabei das erste Apple-Gerät, das den noch jungen Standard unterstützt. Beim große HomePod fehlen die technischen Voraussetzungen hierfür. Beim HomePod mini dagegen macht sich Apple die Technologie auch selbst zunutze, so können die kleinen HomePods auch untereinander über Thread kommunizieren.

Wer jetzt hofft, über Thread auch nicht offiziell mit HomeKit kompatible Geräte in HomeKit einzubinden, hat sich allerdings geschnitten. Apples Thread-Umsetzung läuft in soweit proprietär, dass der HomePod mini nur mit Thread-Geräten spricht, die von Haus aus auch HomeKit unterstützen. Somit handelt es sich also um eine optionale Erweiterung und sicherlich auch Verbesserung ausschließlich von mit HomeKit kompatiblen Bluetooth-Geräten.