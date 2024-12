„Peninsula“ kombiniert App-Wechsler und Dateiablage in der Notch

Die neue Mac-Anwendung Peninsula will sich als Alternative zum Standard-Tastenkürzel Befehl+Tab etablieren, mit dessen Hilfe man unter macOS zwischen den geöffneten Apps wechseln kann. Der Entwickler hat die Anwendung hierfür am oberen Bildschirmrand in der Notch platziert und kombiniert dort genau genommen drei verschiedene App-Projekte für den Mac: AltTab, NotchDrop und das schon längere Zeit nicht mehr weiterentwickelte Doll.

Wenn ihr zu den regelmäßigen Nutzern der Standardkombination Befehl+Tab gehört, ist nach der Installation von „Peninsula“ ein wenig Umstellung gefragt. Beim Drücken des Tastenkürzels klappt die Liste der geöffneten Apps nun von oben her in den Bildschirm, die Navigation darin bleibt aber unverändert, und man springt durch das Drücken von Tab bei gehaltener Befehlstaste schrittweise voran, drückt man stattdessen die Shift-Taste, geht es rückwärts. Lässt man die Tasten los, dann wird die aktuell ausgewählte App geöffnet.

Per Mausklick zwischen Funktionen wechseln

Um die zusätzlichen Funktionen von „Peninsula“ auszuwählen, klickt ihr in den Notch-Bereich und könnt dort mit mehreren Mausklicks am oberen Bildschirmrand zwischen den einzelnen App-Bereichen wechseln.

Zunächst steht euch dort eine Sammelstelle für App-Mitteilungen zur Verfügung, deren Inhalt ihr selbst eingrenzen könnt. „Peninsula“ erlaubt es hier, gezielt auszuwählen, von welchen Programmen die Mitteilungen an dieser Stelle gesammelt werden, um den Zugriff zu erleichtern. Das ist der Part, den der Entwickler von der App „Doll“ übernommen hat.

Der Notch-Bereich von Peninsula kann darüber hinaus auch als zeitlich begrenzte Ablage für Dateien verwendet werden. Die Grundlage hierfür stammt aus dem Projekt „NotchDrop“ und ihr habt die Möglichkeit festzulegen, für welchen Zeitraum dorthin gezogene Dateien an dieser Stelle zum Zugriff bereitstehen. Die Standardeinstellung ist auf einen Tag gesetzt und lässt sich über die ebenfalls durch Klicken in den oberen Bereich erreichbaren Einstellungen ändern.

Installation über drei Ecken

„Peninsula“ ist ein Projekt der Entwicklerin Linyu Wu und lässt sich kostenlos über GitHub laden. Die Anwendung ist nicht von Apple notarisiert. Dementsprechend muss man für eine Aktivierung den mit macOS Sequoia sehr mühsam gewordenen Weg zur Installation solcher Apps gehen.