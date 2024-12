3 Monate à 99 Cent: Audible mit neuer Rückholaktion

Der Hörbuchdienst Audible hat eine neue Sonderaktion gestartet, die sich sowohl auf der Audible-Webseite als auch bei Amazon buchen lässt. Erneut bekommt man in diesem Rahmen drei Audible-Monate zum Preis von jeweils 0,99 Euro.

Natürlich gelten hier die üblichen Einschränkungen im Rahmen solcher Sonderaktionen. Audible zeigt sich in diesem Bereich jedoch ein ganzes Stück kulanter, als dies anderswo der Fall ist. Dem Kleingedruckten zufolge sind nämlich nicht nur Neukunden für das Angebot qualifiziert, sondern es genügt auch, wenn man in den vergangenen 30 Tagen kein Audible-Abo hatte. Allerdings darf das Angebot dem Hörbuchanbieter zufolge nur einmal pro Kunde in Anspruch genommen werden.

Amazon hebt sich von den zum Teil über Musikdienste und sonstige Plattformen angebotenen Hörbuch-Pauschalen dadurch ab, dass hier in großer Zahl exklusive Inhalte, brandneue Titel und auch ungekürzte Fassungen von Büchern verfügbar sind. Diese Titel können mit Hörbuch-Guthaben erworben werden, die monatlich mit dem Abonnement bereitgestellt werden. Weitere Hörbuch-Gutscheine sind optional erhältlich.

Flatrate-Pool und aktuelle Titel „à la carte“

Während sich die auf diese Weise gekauften Hörbücher über das persönliche Kundenkonto bei Audible auch ohne aktives Abonnement dauerhaft verfügbar bleiben, verfallen die weiteren Bestandteile des Audible-Abos bei dessen Deaktivierung oder Pausierung. Dazu zählen der Zugriff auf einen „Flatrate-Hörbuch-Pool“ mit mehreren Tausend Titeln Inhalt oder die wachsende Auswahl von Audible-Original-Podcasts.

Zu den aktuell im Rahmen des Probeabos erhältlichen „Kauftiteln“ zählen Neuerscheinungen wie die Biografie von Angela Merkel, die aktuellen Bücher von Oliver Kalkofe und Hape Kerkeling sowie mit „Das Kalendermädchen“ und „Der Heimweg“ die neuesten Thriller vom Erfolgsautor Sebastian Fitzek.

Audible ist auch zwanzig Jahre nach seinem Start in Deutschland der weltweit führende Anbieter für Hörbuch-Downloads.