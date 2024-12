Ein Blick auf den neuen Echo Show im Bilderrahmen

Als Amazon den ersten „Echo Show im Bilderrahmen“ vorgestellt hat, haben wir das Gerät mit dem Untertitel „Das Multifunktionsdisplay, das uns Apple nicht gibt“ versehen. Zweieinhalb Jahre später kann man die zweite Generation davon kaufen und unser Begleitspruch hat immer noch Gültigkeit. Nur wird der Echo Show 15 in Generation 2 neben dem altbekannten Format auch in einer Version mit 21 Zoll Bildschirmgröße angeboten. Werfen wir zunächst einen Blick auf das Standardmodell mit seinem 15,6 Zoll großen Bildschirm und die Unterschiede von der ersten zur zweiten Generation.

Die Bildschirmauflösung bleibt unverändert bei 1920 x 1080 Pixeln, jedoch hat Amazon das Gerät in nahezu allen Bereichen verbessert. Dazu zählt auch, dass die Darstellungsqualität brillanter wirkt und sich der Touchscreen deutlich besser und flüssiger bedienen lässt. Je nach Aufstellort kann der hochglänzende Bildschirm jedoch etwas problematisch sein. Vor einer Wandmontage sollte man prüfen, ob sich darin gegenüberliegende Fenster störend reflektieren.

Klang und Kamera merklich verbessert

Das integrierte Audiosystem wurde deutlich hörbar verbessert. Anstelle der hier bisher verbauten zwei Breitbandtreiber verrichten in der neuen Version zwei Hochtöner und zwei Woofer gemeinsam ihren Dienst, was zu einem kräftigen und ausgewogenen Klangerlebnis führt.

Zu den sichtbaren Verbesserungen zählt auch das von der integrierten Kamera gelieferte Bild. Im neuen Echo Show kommt hier ein Modell mit 13 Megapixeln zum Einsatz, Besitzer der Vorgängerversion mussten sich noch mit vergleichsweise bescheidenen 5 Megapixeln begnügen. Bezüglich der Kamera sei hier erwähnt, dass man diese nicht nur per Software deaktivieren, sondern auch mit einer mechanischen Klappe verschließen kann.

Die in den Echo Show integrierte Kamera ist vor allem dazu gedacht, Videochats durchzuführen oder das Zuhause aus der Ferne zu überwachen. Sobald jemand mithilfe der Alexa-App auf die Kamera zugreift, wird deutlich ein entsprechender Hinweis auf dem Display angezeigt.

Mit der neuen Position der Frontkamera wird Amazon vermutlich der Tatsache gerecht, dass der Großteil der Nutzer das Gerät im Querformat platziert (man kann den Echo-Bilderrahmen auch im Hochformat verwenden). Statt in der Ecke sitzt die Kamera jetzt mittig in der oberen Längsseite des Geräts.

Jetzt auch als 21-Zoll-Bildschirm

Kommen wir zu unserem Hands-on-Erlebnis mit dem neuen Echo. Wir haben das alte 15-Zoll-Modell an der Küchenwand durch den neuen Echo Show 21 ersetzt. Diesbezüglich gibt es direkt eine gute Nachricht: Im Lieferumfang des neuen Geräts ist die gleiche Wandhalterung wie beim Vorgänger enthalten. Das bedeutet, dass man bei einem Upgrade nichts austauschen muss und den Echo Show 21 direkt an die alte Halterung hängen kann.

Im Lieferumfang der beiden neuen Modelle ist auch eine Alexa-Sprachfernbedienung enthalten. Diese wird vor allem dann benötigt, wenn man den Echo Show als Fire-TV-Fernseher benutzt. In diesem Modus lassen sich nicht alle Funktionen über den Touchscreen bedienen.

Im Nebenberuf Fire-TV-Fernseher

Grundsätzlich lassen sich die beiden neuen Echo-Show-Geräte als vollwertige Fire-TV-Player benutzen. Der Fire-TV-Hauptbildschirm wird per Sprachbefehl, Fingertipp oder über die Fernbedienung aufgerufen und man kann sich die persönlich genutzten Streaming- und Mediathek-Apps auf diese Startseite legen, um in ansprechender Qualität Live-TV oder Filme und Serien auf Abruf zu gucken.

Ans Internet werden die neuen Modelle wie schon der Vorgänger ausschließlich über WLAN angebunden. Mittlerweile wird hier aber auch der schnellere Standard Wi-Fi 6E unterstützt.

Neben der Verwendung als Fernseher ist es wie bei allen Echo-Geräten möglich, das Bild von kompatiblen Sicherheitskameras und Türklingeln auf dem großen Bildschirm anzuzeigen.

Informationszentrale an der Wand …

Die Hauptfunktion der neuen Generation ist weiterhin die Verwendung als Info-Display mit Alexa-Unterstützung. Wobei hier gleichermaßen die Bedienung über den Touchscreen oder per Sprachbefehl möglich ist und man wohl jeweils situationsabhängig die Variante wählt, die gerade einfacher oder schneller ist.

Amazon stellt für diesen Zweck verschiedene Widgets bereit, mit deren Hilfe man die Displayfunktionen vielseitig konfigurieren kann. Dies setzt allerdings auch voraus, dass man sich auch als Apple-Nutzer zu Teilen auf die Verwendung von Amazon Alexa einlässt. Ein Beispiel hierfür ist die Alexa-Einkaufsliste, die sich per Sprachbefehl pflegen und dauerhaft auf dem Echo Show einblenden lässt. Andere Funktionen sind Smarthome-Favoriten, Notizen und Erinnerungen, ein Kalender oder auch der direkte Zugriff auf Musikdienste und Video-Apps.

Leider hat Amazon den verfügbaren Widgets über die vergangenen zweieinhalb Jahre hinweg keine erkennbare Pflege angedeihen lassen. Wir würden uns hier etwas mehr Flexibilität wünschen, um die einzelnen Elemente besser an die Aufteilung des Bildschirms anzupassen. Das Kalender-Widget steht beispielsweise nur ein- oder dreispaltig zur Verfügung und lässt sich nicht in zwei einspaltige Elemente mit jeweils der Listen und der Monatsansicht aufteilen. Auch bei den Wetterinfos können wir uns durchaus erweiterte und alternative Ansichten vorstellen, beispielsweise die Vorhersage für unterschiedliche Orte.

… und persönliche Diashows

Grundsätzlich lässt sich der Echo Show auch als digitaler Bilderrahmen verwenden. Ihr habt hier die Möglichkeit, entweder den Bereich neben den Widgets oder auch den kompletten Bildschirm mit von Amazon angebotenen oder selbst über Amazon Fotos bereitgestellten Bildern zu bespielen.

Nach dem Einrichten sollte man auf jeden Fall die Grundeinstellungen der Startseite überprüfen (mit dem Finger von der oberen Bildschirmmitte nach unten ziehen) und prüfen, ob man tatsächlich alle standardmäßig für die Anzeige aktivierten Infos und Funktionen behalten will.

Amazon bietet den neuen Echo Show mit 15 Zoll Bildschirmgröße für 329,99 Euro und das Modell mit 21 Zoll für 439,99 Euro an. Im Lieferumfang ist neben dem Netzteil und der Fernbedienung nur eine Wandhalterung enthalten. Wer den Bildschirm aufstellen will, muss zusätzlich in einen der für die beiden Varianten erhältlichen Ständer investieren.