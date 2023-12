Pearcleaner: Freier Uninstaller für den Mac

Was neue Mac-Anwender, die vom Windows PC auf einen Apple Rechner umgestiegen sind, immer wieder irritiert, ist die Tatsache, dass Mac-Applikationen in der Regel ganz anders deinstalliert werden, als dies unter Windows der Fall ist.

Papierkorb, nicht die ganze Wahrheit

Für gewöhnlich reicht es aus, nicht mehr benötigte Anwendungen in den Papierkorb zu verschieben. Fertig. Allerdings ist dies nur die halbe Wahrheit.

Zwar ist die Deinstallation (bis auf einige wenige Ausnahmen) so zwar abgeschlossen, oft bleiben auf dem Mac jedoch mehrere Dateien zurück, die von der soeben in den Papierkorb verschobenen Applikation erstellt und irgendwo in den Tiefen des Betriebssystems zurückgelassen werden.

Meist handelt es sich dabei um Programm-Einstellungen und temporäre Inhalte, die den eigenen Rechner nicht weiter in Mitleidenschaft ziehen sollten und im besten Fall sogar dafür sorgen, dass die App-Einstellungen, sollte man sich in einem Jahr für die erneute Installation der gerade gelöschten App entscheiden, nicht unwiederbringlich verschwunden sind, sondern direkt wieder aktiviert werden können.

Pearcleaner zeigt Zugehöriges

Wer sich damit nicht zufrieden geben möchte, der kann zusätzliche Uninstaller bemühen, die versuchen alle Dateien aufzuspüren, die von der fraglichen Applikation verursacht wurden.

Der Uninstaller Pearcleaner ist eine noch recht junge Freeware-Applikation, die genau diesen Job übernehmen möchte und jetzt gänzlich kostenlos vom Code-Portal GitHub geladen werden kann.

Nach dem Start des Uninstallers wählt ihr in der angezeigten Liste aller Apps nun die Anwendung aus, die vom System entfernt werden soll und bekommt eine Übersicht der zugehörigen Ordner und Dateien angezeigt, die direkt mit gelöscht werden können.

Persönlich sind wir keine großen Fans der automatisierten (und dadurch auch fehleranfälligen) Deinstallation, solltet ihr jedoch nach einem ansprechenden Kandidaten Ausschau halten, dann verdient Pearcleaner eure Aufmerksamkeit.