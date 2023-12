Apple Vision Pro: Verkaufsstart im März liegt weiter im Plan

Soweit bislang bekannt, will Apple die Datenbrille Apple Vision Pro im März auf den Markt bringen. In den bis dahin verbleibenden drei Monaten sollen nicht nur die letzten Fehler ausgebügelt, sondern ganz besonders auch die Verkäufer der Produktneuheit geschult werden. Die Apple Vision Pro muss für Apple-Verhältnisse ungewohnt aufwändig erklärt und angepasst werden, um ihrem Käufer das bestmögliche Nutzungserlebnis zu bieten.

Um den Käufern der 3.499 Dollar teuren 3D-Brille Enttäuschungen beispielsweise durch eine Fehlbedienung zu ersparen, legt Apple zumindest in der initialen Phase der Produkteinführung den Fokus auf persönliche Beratung. Die Käufer der Apple Vision Pro sollen die Brille bestmöglich kennen und verwenden, um das Produkt in vollem Umfang positiv zu erleben.

Diese Vertriebsstrategie setzt umfassend geschultes Verkaufspersonal voraus. Apple profitiert hier von der Tatsache, dass die Apple Vision Pro zunächst nur in den USA erhältlich sein wird. Dort findet sich ein vergleichsweise eng gestricktes Netz an Apple-Ladengeschäften, in denen sich die Datenbrille bei Vor-Ort-Terminen ausprobieren und auch erwerben lassen wird.

Die Schulungen der für die Beratungs- und Verkaufsgespräche ausgewählten Apple-Store-Mitarbeiter sollen dem Bloomberg-Autor Mark Gurman zufolge bereits im Januar beginnen. Dieser beruft sich diesbezüglich auf Apple-interne Quellen, denen zufolge jeder mit dem Thema befasste Apple-Mitarbeiter einen zweitägigen Lehrgang erhalte. Apple wolle bei diesem für das Unternehmen extrem wichtigen Produktstart nichts dem Zufall überlassen. Jeder Schritt werde sorgfältig orchestriert, einschließlich der Art und Weise, wie die Apple-Mitarbeitet einen Kunden ansprechen und wie sie das Gerät auf dessen Kopf platzieren.

Apple Vision Pro zunächst nur in den USA

Apple hat selbst noch kein konkretes Datum für den Verkaufsstart der Apple Vision Pro genannt, sondern spricht hier lediglich von einer Verfügbarkeit Anfang kommenden Jahres. Inoffiziell ist zu hören, dass die Markteinführung für März geplant ist.

Die Apple Vision Pro wird zunächst allerdings ausschließlich in den USA erhältlich sein. Es bleibt abzuwarten, wann und in welcher Reihenfolge Apple weitere Märkte bedienen wird. In Deutschland darf man wohl frühestens im kommenden Herbst mit der Brille rechnen, der Kaufpreis dürfte dann um die 4.000 Euro liegen.