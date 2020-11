PDFInverter: Mac-App färbt helle PDFs dunkel

Wer vorhat, sich für die nächste Semester-Prüfung durch zahlreiche PDF-Dokumente zu kämpfen und diese vor allem in den Abendstunden konsumieren möchte, der sollte einen Blick auf die kostenfreie Documents-Anwendung für iPhone und iPad werfen.

Diese bietet einen Nachtmodus an, mit dessen Hilfe sich beliebige PDF-Dokumente abdunkeln oder in entspannten Sepia-Farben darstellen lassen. Das kleine Menü erlaubt so ein deutlich augenschonenderes Lesen, verändert die angezeigten Dokumente dabei jedoch nicht, sondern blendet den dunklen Lesemodus quasi „über“ dem regulären Inhalt der offenen Dateien ein.

PDFInverter erstellt neue PDFs

Einen anderen Weg wählt die kostenfreie Mac-Anwendung PDFInverter. Der quelloffene Download nimmt beliebige PDFs entgegen und erzeugt in wenigen Sekunden eine Kopie des Eingangsdokumentes, die alle PDF-Bestandteile invertiert und so zu komplett dunklen Dokumenten führt – inklusive eingebetteter Bilder und sonstiger Grafik-Elemente.

Das Angebot des PDFInverters: Ihr bekommt ein ordentlicheres Schwarz-Dokument, als es die Lese-Ansichten der Documents-App und ihrer Konkurrenten ausspucken können, dafür muss jedoch aktiv eine neue Datei erstellt werden.

Ein trade-off, der sich für Anwender, die regelmäßig und viel digitale Inhalte im Bett lesen durchaus lohnen kann. Aber aufgepasst: Während die Mac-Applikation in der Lage ist kleine PDF-Dateien mit 2-3 Seiten umgehend zu konvertieren, muss man für umfangreiche Dokumente jenseits der 300-Seiten Marke schon mal 5 Warteminuten in Kauf nehmen.

Unter der Haube setzt der PDFInverter auf ein schlichtes Python-Skript, um die Ausgabe-PDFs zu erstellen. Die App selbst lässt sich sowohl mit einer grafischen Benutzeroberfläche als auch im Terminal einsetzen und kann kostenlos vom Code-Portal GitHub geladen werden.