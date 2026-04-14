PDF Pop bündelt zahlreiche PDF-Bearbeitungsfunktionen

PDF Pop ist eine neue Mac-Anwendung, die verschiedene Werkzeuge zur Bearbeitung und Analyse von PDF-Dokumenten vereint. Die App richtet sich laut ihrem Entwicklern an Nutzer, die regelmäßig mit umfangreichen Dateien arbeiten und damit unterschiedliche Aufgaben erledigen möchten, ohne zwischen mehreren Anwendungen wechseln zu müssen.

Um dies zu erreichen, bündelt PDF Pop verschiedene Funktionen rund um die Bearbeitung von PDF-Dateien. Dabei geht es weniger um die Exklusivität der enthaltenen Funktionen, sondern vielmehr um deren zentrale Bereitstellung. Dazu zählen das Aufteilen und Zusammenführen von Dokumenten, das Extrahieren von Texten und Bildern sowie das Umwandeln einzelner Seiten in Bilddateien. Auch das Komprimieren großer Dateien gehört zum Funktionsumfang, damit man nicht nur Speicherplatz sparen, sondern die Dokumente auch flexibler weitergeben kann.

Texterkennung und Tabellenexport

Weitere Funktionen ermöglichen das Neuanordnen oder Löschen einzelner Seiten. Tabellen aus PDF-Dateien können in gängige Formate exportiert werden, sodass sich deren Inhalte weiterverarbeiten lassen. Für gescannte Dokumente steht eine Texterkennung auf Basis von Apples Vision-Technologie zur Verfügung, mit deren Hilfe sich auch Inhalte aus Bildern in Text umwandeln lassen.

Ein Teil der Funktionen basiert auf künstlicher Intelligenz, die laut dem Entwickler jedoch direkt auf dem Computer ausgeführt wird. Die Anwendung soll auf diese Weise beispielsweise umfangreiche Dokumente automatisch zusammenfassen und deren Struktur erkennen. Zudem könnten so Inhaltsverzeichnisse erstellt oder zentrale Inhalte schneller erfasst werden. Ein weiterer Bestandteil ist eine Übersetzungsfunktion, die Inhalte aus 21 Sprachen in eine andere Sprache übertragen kann.

KI-Funktionen arbeiten lokal

Wer unter macOS mit Kurzbefehlen arbeitet, kann auf diese Weise wiederkehrende Aufgaben automatisieren und direkt vom Finder aus starten, etwa das Komprimieren von Dokumenten oder das Konvertieren bestimmter Dateitypen.

PDF Pop wird zum Preis von 3,99 Euro über den Mac App Store angeboten.