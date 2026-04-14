Neuer Mova-Roboter kann Bürste und Mopp ausfahren

Mova hat mit dem Modell V70 Ultra Complete einen neuen Saugroboter vorgestellt, der insbesondere schwer zugängliche Bereiche im Haushalt besser reinigen soll. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich dabei um den branchenweit ersten Saugroboter, bei dem der Mop um 16 Zentimeter verlängert werden kann. Mithilfe dieser Funktion sollen sich vor allem Kanten, enge Zwischenräume und Stellen unter Möbeln, die von herkömmlichen Geräten nicht vollständig erfasst werden, besser reinigen lassen.

Für schwer erreichbare Stellen

Zentrale Merkmale des neuen Mova-Roboters sind bewegliche und ausfahrbare Reinigungselemente. Neben dem ausfahrbaren Wischmopp zählt dazu auch eine ebenfalls ausfahrbare Seitenbürste. Der rotierende Mopp kann bis zu 16 Zentimeter weit in Zwischenräume hineinreichen und dank eines Mehrwinkel-Systems flexibel unter Hindernisse geschoben werden. Die Seitenbürste lässt sich um bis zu zwölf Zentimeter verlängern.

Die Seitenbürste fährt automatisch aus, sobald enge Zwischenräume erkannt werden. Laut Hersteller funktioniert dies selbst in engen Spalten mit lediglich 3,8 Zentimetern Breite.

Beutelloses System reduziert Wartungsaufwand

Der Mova V70 Ultra Complete setzt auf ein beutelloses Staubsammelsystem, das laut Hersteller bis zu 100 Tage ohne manuelles Entleeren auskommen kann. Dadurch solle sich der Wartungsaufwand reduzieren und zugleich weniger Abfall entstehen. Optional soll ein Erweiterungsset erhältlich sein, das das Nachfüllen von Frischwasser sowie das Abführen von Schmutzwasser automatisiert.

Das Gerät arbeitet mit einer Saugleistung von bis zu 40.000 Pa. Der einfahrbare Navigationssensor ermöglicht es, auch unter niedrigeren Möbeln zu reinigen. Den technischen Spezifikationen zufolge kann der Roboter Hindernisse von bis zu neun Zentimetern Höhe überwinden und mehr als 300 unterschiedliche Objekte erkennen.

Der Mova V70 Ultra Complete soll ab Mai schrittweise in den Handel kommen. Ein konkretes Datum für Deutschland steht ebenso wie der Verkaufspreis noch aus.