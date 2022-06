PDF Expert 3: Umfassend überarbeitet und neues Preismodell

Mit dem Sprung auf Version 3 überarbeiten die Entwickler der App auch ihr Preismodell. So setzt auch PDF Expert nun auf ein Abonnement, wenn man die App über unterschiedliche Geräte hinweg auf dem Mac, iPhone und iPad verwenden will – der Preise liegt hier bei 79,99 Euro im Jahr. Alternativ dazu ist die Mac-Version für sich weiterhin als reine Kauf-Anwendung erhältlich, die Dauerlizenz wird zum Preis von 139,99 Euro angeboten. Der Download der App inklusive einer Möglichkeit zum siebentägigen Test ist kostenlos.

Readdle hat seinen PDF Expert in Version 3 veröffentlicht. Der leistungsstarke PDF-Editor kommt jetzt mit einer überarbeiteten und den Entwicklern zufolge einfacher zu handhabenden Benutzeroberfläche, integrierten OCR-Funktionen und der Möglichkeit, PDF-Dateien in Office- oder Standard-Dateiformate zu wandeln.

