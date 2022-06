Purelle Smart Air Purifier: Der erste HomeKit-Luftreiniger mit Thread

Beim Airversa Purelle handelt es sich um einen 35 Zentimeter hohen Luftreiniger mit einer Standfläche von 22 auf 22 Zentimetern, der mit einem Touch-Bildschirm an der Oberseite ausgestattet ist. Als optimale Raumgröße für die Verwendung des Luftreinigers gibt der Hersteller 28 Quadratmeter an. Die beiden integrierten HEPA-13-Filter filtern Rauch und sonstige Gase und können Pollen, Tierhaare sowie Feinstaub bis zu einer Partikelgröße von 2,5 Mikrometern aufnehmen. Die Lebenszeit der Filter wird mit gewöhnlich 3.000 Stunden angegeben, anschließend sollten diese getauscht werden.

Mit dem Purelle Smart Air Purifier von Airversa kündigt sich der erste HomeKit-Luftreiniger mit Thread-Unterstützung an. Der Hersteller geht davon aus, dass das Produkt von Ende Juli an erhältlich ist.

