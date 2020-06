Patentstreit: Google reicht Offensiv-Klage gegen Sonos ein

Wer auf eine schnelle Einigung gehofft hatte, wird leider enttäuscht. Der im Januar von Sonos angestoßene Rechtsstreit mit Google hat seine nächste Eskalationsstufe erreicht. Google besetzt nun nicht mehr nur die Rolle des Angeklagten sondern hat seinerseits mit einer Gegenklage auf die im Raum stehenden Vorwürfe des Technologie-Diebstahls reagiert.

Blick zurück: Anfang des Jahres beschuldigte Sonos Google, mehrere seiner Patente zu verletzen, darunter auch Technologien, die es möglich machen würden, drahtlose Lautsprecher miteinander zu verbinden und zu synchronisieren.

Nun ist Google mit mehreren Gegenvorwürfen in die Offensive gegangen und bringt das eigene Patent-Portfolio gegen Sonos in Position. So heißt es in der Klageschrift (PDF) unter anderem:

Sonos hat in den Klagen, die es Anfang des Jahres gegen Google eingereicht hat, falsche Behauptungen über die gemeinsame Arbeit der Unternehmen und die Technologie von Google aufgestellt. Obwohl Google selten andere Unternehmen wegen Patentverletzung verklagt, muss es hier seine geistigen Eigentumsrechte geltend machen.

Sonos und Google blicken auf eine gemeinsame Geschichte zurück, die einige Indizien zum Fall liefert. Im April 2014 öffnete sich Sonos erstmals interessierten Drittentwicklern.

Sonos-Konkurrent: Google Home Max

Waren Nutzer der von Sonos angebotenen Multiroom-Soundsysteme bis dahin stets auf die offizielle Sonos-App angewiesen, um ihre Boxen zu steuern und mit Playlisten, Musikdiensten, Online-Radio-Stationen oder ausgewählter Songs zu versorgen, war es plötzlich möglich das eigene Sonos-System auch über Dritt-Apps zu steuern. Der erste Partner: Googles Play-Applikation.

Nur ein knappes Jahr später präsentierte Google sein Google Cast-System, das direkt mit Sonos konkurrieren sollte – ifun.de berichtete. Inzwischen verkauft der Suchmaschinen-Riese zahlreiche Smart Speaker mit dem eigenen Logo.

Hardware, die unter der Haube auf das Sonos-Know-How setzt, das Google im Rahmen der Kooperation 2014 zugesteckt worden war. Dies behauptet zumindest Sonos – Google hingegen sieht seine Patente verletzt und unterstreicht, wie engagiert man Sonos bei der Produkt-Planung geholfen habe:

Im Jahr 2016 bat Sonos erneut um die Unterstützung von Google – diesmal für die Integration in Googles innovative Assistent-Software. Und wieder war Google bereit zu helfen. Google unterstützte Sonos maßgeblich bei Entwurf, Implementierung und Test einer Lösung, die Googles Spracherkennungssoftware auf die Sonos-Geräte bringen sollte. Diese Anstrengung erforderte wiederum beträchtliche technische Ressourcen von Google, einschließlich erheblicher monatelanger Arbeitszeit der Mitarbeiter, für die Markteinführung von Googles Assistenten für Sonos-Produkte im Mai 2019.

Sonos-CEO Patrick Spence hat gelassen auf die Klage reagiert und gegenüber dem US-Portal The Verge kein Blatt vor den Mund genommen: