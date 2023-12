Passwortmanager „Secrets“ heute als Vollversion kostenlos

Der Passwort-Manager Secrets lässt sich im Rahmen der Aktion „Indie App Santa“ am heutigen 29. Dezember kostenlos freischalten. Falls ihr die App ausprobieren und von dem Angebot profitieren wollt, müsst ihr nicht nur die App selbst aus dem Mac App Store laden, sondern nach deren Start über das Menü „Secrets → Shop“ auch den zugehörigen In-App-Kauf auswählen. Solange die Aktion läuft, ist der normalerweise 115 Euro teure Einmalkauf „Editieren + Teilen“ und damit die Vollversion der App kostenlos erhältlich.

Die App „Secrets“ ist schon einige Jahre auf dem Markt, fliegt allerdings die meiste Zeit auch unter unserem Radar. Als Nutzer von Enpass können wir hier mit persönlichen Erfahrungswerten nicht dienen. Erwähnenswert ist auf jeden Fall, dass Secrets nicht nur für den Mac, sondern auch für iOS-Geräte erhältlich ist und sich die Tresore auf Wunsch über iCloud abgleichen lassen.

Auf dem Mac hat Secrets auch eine Browser-Erweiterungen für Safari, Chrome und Firefox im Programm. Die Safari-Erweiterung kommt mit der im Mac App Store geladenen Version von „Secrets“ automatisch mit und kann über die Einstellungen der App aktiviert werden.

Passwortverwaltung und Datentresor

„Secrets“ kommt in erster Linie als Passwortmanager und hat damit verbunden auch einen integrierten Passwortgenerator sowie die Möglichkeit zum Erstellen von Einmalpasswörtern für Anmeldungen mithilfe von 2-Faktor-Authentifizierung im Gepäck. Ergänzend lassen sich in „Secrets“ auch Kreditkarten- und Kontoinformationen, Softwarelizenzen und Notizen speichern – dies alles bei Bedarf auch um Dateianhänge erweitert. Der Zugriff auf die Anwendung selbst kann mithilfe eines Passworts oder per Touch ID geschützt werden.

Ein für uns wichtiger Punkt bei allen Apps, in die man größere Mengen an Daten einpflegt: „Secrets“ kann nicht nur Daten aus diversen anderen Passwortmanagern importieren, sondern bietet auch die Möglichkeit, die gespeicherten Elemente für die anderweitige Verwendung in Standardformaten wie .csv auszugeben.