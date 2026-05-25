Passwortmanager Enpass: Mac-App komplett überarbeitet

Der Passwortmanager Enpass hat seine desktop-Anwendung für macOS umfassend überarbeitet. Mit Version 6.12 erhält die App eine neue Oberfläche, die sich stärker am aktuellen Designs des Mac-Betriebssystems orientiert.

Nach Angaben des Anbieters steht dabei nicht nur die optische Modernisierung im Vordergrund. Auch häufig genutzte Abläufe wurden angepasst, um die Verwaltung von Passwörtern, Passkeys und anderen Zugangsdaten zu vereinfachen.

Die Neugestaltung folgt auf mehrere größere Aktualisierungen der vergangenen Jahre. So hatte Enpass zuletzt die Unterstützung von Passkeys auf dem Desktop ausgebaut und damit die Nutzung moderner Anmeldemethoden ohne klassische Passwörter erleichtert. Bereits zuvor wurden die Importfunktionen erweitert, um den Wechsel von anderen Passwortmanagern zu vereinfachen.

Neue Oberflächen für Tresore und Einstellungen

Laut Anbieter wurden nahezu alle Bereiche der Anwendung überarbeitet. Dazu zählen die Seitenleiste, Listenansichten, Detailansichten einzelner Einträge, der Passwortgenerator sowie die Autofill-Funktionen. Auch der Anmeldebildschirm für das Masterpasswort wurde neu gestaltet.

Besonderes Augenmerk liegt auf den Einstellungen. Diese sollen übersichtlicher aufgebaut sein und den Zugriff auf häufig genutzte Optionen erleichtern. Zudem wurden mehrere Arbeitsabläufe verkürzt. Das Hinzufügen neuer Einträge oder der Import bestehender Daten soll nun mit weniger Zwischenschritten möglich sein.

Für Nutzer gemeinsamer Tresore führt Enpass eine zentrale Verwaltungsansicht ein. Dort lassen sich freigegebene Datensammlungen einsehen, Zugriffsrechte anpassen und Einladungen verwalten.

Weiterhin mit eigenem Speicheransatz

Von vielen Konkurrenzangeboten unterscheidet sich Enpass weiterhin durch sein Speicherkonzept. Die verschlüsselten Tresore werden nicht zwingend auf Servern des Herstellers abgelegt. Anwender können stattdessen selbst entscheiden, ob sie iCloud, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Nextcloud, WebDAV oder ausschließlich lokale Speicherorte nutzen möchten. Auch eine vollständig lokale Nutzung ohne Cloud-Anbindung bleibt möglich.

Ergänzend bietet Enpass Werkzeuge zur Erkennung schwacher Passwörter, Hinweise auf bekannte Datenlecks sowie die Unterstützung von Zwei-Faktor-Authentifizierung und Passkeys. Die Anbindung an iCloud funktioniert seit Jahren zuverlässig und erlaubt es, verschlüsselte Tresore unkompliziert zwischen Apple-Geräten zu synchronisieren, ohne auf die Infrastruktur des Herstellers angewiesen zu sein.

Zwar bietet Enpass die frühere Einmalkauf-Lizenz inzwischen nicht mehr an, bei den Preisen positioniert sich der Anbieter jedoch weiterhin vergleichsweise zurückhaltend. Das aktuell beworbene Drei-Jahres-Paket kostet einmalig 50,99 Euro und gewährt den vollen Funktionsumfang über den gesamten Zeitraum.

Damit bleibt Enpass aus unserer Sicht weiterhin ein empfehlenswerter Passwortmanager für Nutzer im Apple-Ökosystem.