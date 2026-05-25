Neue Oberflächen für Tresore und Einstellungen
Passwortmanager Enpass: Mac-App komplett überarbeitet
Der Passwortmanager Enpass hat seine desktop-Anwendung für macOS umfassend überarbeitet. Mit Version 6.12 erhält die App eine neue Oberfläche, die sich stärker am aktuellen Designs des Mac-Betriebssystems orientiert.
Nach Angaben des Anbieters steht dabei nicht nur die optische Modernisierung im Vordergrund. Auch häufig genutzte Abläufe wurden angepasst, um die Verwaltung von Passwörtern, Passkeys und anderen Zugangsdaten zu vereinfachen.
Die Neugestaltung folgt auf mehrere größere Aktualisierungen der vergangenen Jahre. So hatte Enpass zuletzt die Unterstützung von Passkeys auf dem Desktop ausgebaut und damit die Nutzung moderner Anmeldemethoden ohne klassische Passwörter erleichtert. Bereits zuvor wurden die Importfunktionen erweitert, um den Wechsel von anderen Passwortmanagern zu vereinfachen.
Neue Oberflächen für Tresore und Einstellungen
Laut Anbieter wurden nahezu alle Bereiche der Anwendung überarbeitet. Dazu zählen die Seitenleiste, Listenansichten, Detailansichten einzelner Einträge, der Passwortgenerator sowie die Autofill-Funktionen. Auch der Anmeldebildschirm für das Masterpasswort wurde neu gestaltet.
Besonderes Augenmerk liegt auf den Einstellungen. Diese sollen übersichtlicher aufgebaut sein und den Zugriff auf häufig genutzte Optionen erleichtern. Zudem wurden mehrere Arbeitsabläufe verkürzt. Das Hinzufügen neuer Einträge oder der Import bestehender Daten soll nun mit weniger Zwischenschritten möglich sein.
Für Nutzer gemeinsamer Tresore führt Enpass eine zentrale Verwaltungsansicht ein. Dort lassen sich freigegebene Datensammlungen einsehen, Zugriffsrechte anpassen und Einladungen verwalten.
Weiterhin mit eigenem Speicheransatz
Von vielen Konkurrenzangeboten unterscheidet sich Enpass weiterhin durch sein Speicherkonzept. Die verschlüsselten Tresore werden nicht zwingend auf Servern des Herstellers abgelegt. Anwender können stattdessen selbst entscheiden, ob sie iCloud, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Nextcloud, WebDAV oder ausschließlich lokale Speicherorte nutzen möchten. Auch eine vollständig lokale Nutzung ohne Cloud-Anbindung bleibt möglich.
Ergänzend bietet Enpass Werkzeuge zur Erkennung schwacher Passwörter, Hinweise auf bekannte Datenlecks sowie die Unterstützung von Zwei-Faktor-Authentifizierung und Passkeys. Die Anbindung an iCloud funktioniert seit Jahren zuverlässig und erlaubt es, verschlüsselte Tresore unkompliziert zwischen Apple-Geräten zu synchronisieren, ohne auf die Infrastruktur des Herstellers angewiesen zu sein.
Zwar bietet Enpass die frühere Einmalkauf-Lizenz inzwischen nicht mehr an, bei den Preisen positioniert sich der Anbieter jedoch weiterhin vergleichsweise zurückhaltend. Das aktuell beworbene Drei-Jahres-Paket kostet einmalig 50,99 Euro und gewährt den vollen Funktionsumfang über den gesamten Zeitraum.
Damit bleibt Enpass aus unserer Sicht weiterhin ein empfehlenswerter Passwortmanager für Nutzer im Apple-Ökosystem.
Entwickler: Enpass Technologies Private Limited
Laden
Die Aktualisierung habe ich gestern zum ersten Mal im Einsatz gehabt. Eine Funktion finde ich nicht besonders toll gelöst – das Feld zum kopieren von Passwörtern, Links etc. ist jetzt wesentlich schlechter positioniert
+1
Enpass ist seit Jahren mein Begleiter auf allen System.
Damals noch „günstig“ die lifetime Lizenz erworben, bevor die das erste Abo eingeführt hatten.
Ich finde es so gut, dass ich es jedem empfehle. Selbst das Abo würde ich dafür zahlen. Der Mehrwert ist ein Top.
Gerade auch weil es auf allen Systemen und Betriebssystemen läuft.
Der Tresor über iCloud, Dropbox oder eigenem NAS Synct.
KeePassXC
Kann aber nicht mit enpass mithalten. Allein schon optisch nicht. Aber ist wie immer Geschmackssache
Habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Safari-Erweiterung bestimmte Seiten komplett ausbremst. Hoffentlich ist das mit dieser Version behoben…
Nutze die App seit Jahren und bin echt zufrieden.
Ich eigentlich auch. Das einzige was mich stört ist, dass die App bei mir ganz oft PayPal Zahlung blockt, wenn ich keinen Passkey erstellen will. Es gibt keine Abfrage ob ich das überhaupt will. Dann muss man Enpass erstmal beenden und die Zahlung danach nochmal versuchen…
Bin damit sehr zufrieden. Benütze es, um iPhone mit dem auf meinem Windows-PC gehosteten Tresor zu synchronisieren. Einziges Manko: In meinem anderen WLAN funktioniert WiFi-Sync nicht, vermutlich wegen der anderen LAN-Adresse des Servers. Der Hersteller hat das seit Jahren nicht behoben.
Was spricht gegen die Passwörter-App von Apple? Hab da alles drin seit Jahren, mittlerweile auch Passkeys, Notizen, 2FA… welchen Mehrwert bietet Enpass außer einer anderen UI?
Enpass läuft auch auf anderen Betriebssystemen.
Enpass kann mehr als nur Passwörter verwalten. Ich habe z. B. Auch Schlüssel-Dateien dort drin und PDFs in denen Zugangsdaten stehen (originale Belege von Käufen), bei einigen habe ich belegnummer, Kaufdatum und gekaufte Version hinterlegt was bei supportanfragen hilfreich sein kann oder der Recherche wenn auf einem neuen Rechner etwas mal nicht läuft.
Teils habe ich sogar die App selbst oder ein Skript (bei kleineren Dingen) hinterlegt.
Ich habe auch einzelne Einträge mit vielen einzelnen Feldern – Z. B. Für meinen Testserver in einem Eintrag bestimmt 5 Login Daten für verschiedene Dienste zzgl. hashes und anderen wichtigen config Codes
Auch wenn man mehrere Logins auf einer Webseite hat ist das mit Apples Passwort App nicht (?) möglich oder zumindest schwierig (habe ich aber länger nicht ausprobiert, evtl geht das inzwischen)
Ich verwende Enpass auch für terminierte Finanzen und Verträge. Dabei arbeite ich mit Datumsfeldern.
Diesen Kommentar wollte ich fast wortgleich auch gerade schreiben.
Wenn der Apple-Account gesperrt ist, hast du keinen Zugriff mehr auf deine Passwörter.
Ich wäre dann aufgeschmissen!
Deshalb eine Apple-unabhängige Lösung wie Enpass, mit der ich seit vielen Jahren sehr zufrieden bin. Synchronisation erfolgt über NAS!
Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario? Wenn man nichts illegales mit Apple betreibt, dann gleich null.
Wegen der beginnenden Enshittification von Bitwarden habe ich die Tage das erste mal die Passwörter App von Apple ausprobiert. Die Features sind aber doch (noch) sehr eingeschränkt.
Mir fehlt z.B. die Möglichkeit, strukturiert weitere Daten neben den Passwörtern zu speichern (zusätzlich Kennwörter oder PINs, ssh- oder Wiederherstellungsschlüssel usw.).
Des weiteren habe ich auf die Schnelle keine Möglichkeit gefunden, Passwörter zu speichern, die nicht mit einem Login verbunden sind.
Eine Strukturierung mittels Ordner ist AFAIK auch nicht möglich. Die eingeschränkte Plattformverfügbarkeit kommt noch dazu, wobei die Dank KeePass-Backup noch zu verschmerzen wäre.
Letztendlich habe ich mich für Proton Pass entschieden und eine LifeTime-Lizenz erworben.
Was spricht plötzlich gegen Bitwarden? Habe das seit vielen Jahren recht problemlos auf allen meinen Apple-Geräten in Verwendung.
Golem hat einen Artikel dazu:
https://www.golem.de/news/passwortmanager-bitwarden-wechselt-fuehrungskraefte-und-passt-preise-an-2605-208780.html
Ansonsten empfehle ich dir den entsprechenden Subchannel auf reddit.
Mag zwar jetzt ggf. etwas vorschnell sein. Aber ich bin mit Bitwarden eh nie richtig warm geworden.
Kann man aber keine Dateien ablegen.
Wenn dein Apple Account gesperrt oder gekapert wird, kommst du nicht mehr an die Daten ran. Dann bist du komplett am Arsch insbesondere wenn da 2FA Daten drin sind. Und zu diesem Thema gab es ja schon etliche Berichte.
Mit Enpass kannst du dann auch unter Windows oder Linux an deine Daten ran, sofern der Tresor auf einem Cloud-Share liegt der nicht iCloud heißt.
Es ist wahrscheinlich dass, Drittanbieter gehackt werden. Drop Box wurde schon mehrmals gehackt und die Daten wurden gestohlen. Da vertraue ich 100 Mal mehr Apples Servern.
Nicht nur auf Enpass bezogen: Diversifizieren, das heißt, wenn dein Apple-Account gesperrt werden sollte oder abhanden kommt, hat man trotzdem noch Zugriff auf seine Passwörter.
Dazu kommt, dass man die Passwort.app öffnen kann, wenn man das Passwort des Macs oder des iPhones/iPads kennt. Und da das bei vielen nicht so stark ist wie ein Masterpasswort eines Tresors. Auch muss das Passwort bei Mac/iPhone öfter auch öffentlich eingegeben werden, was ein Mangel an Sicherheit bedeutet. Bei einem Tresor würde man sich da vielleicht Gedanken machen, weil es eine extra App ist.
@MagicFranz An sich spricht nichts dagegen. Dein Apple Account ist nur ein Single Point of Failure. Ich trenne zumindest Apple, Passwörter und 2FA, da mir bereits zu viel bei einem Anbieter liegt.
Ich bin nach über 10 Jahren von Bitwarden zu Proton Pass gewechselt, läuft wesentlich besser auf macOS, Windows und iPhone.
Ich bin bei Enpass seit ca. 15 Jahren.
Hat eine tolle Entwicklung bis dahin hingelegt.
–
Damals gab es Enpass mit dem Preisemodell Kauf pro Plattform. Irgendwas um die 5 Euro meine ich. Sehr fair damals und für heutige Verhältnisse Spott billig.
In 2016 mit den ersten MacBooks mit Touch ID kostetet der erweiterte Funktionsumfang 7 weitere Euro.
Auch wieder sehr fair, wie ich finde. Aber schon vor dem Abo ist das den Leuten sehr negativ aufgestoßen.
–
Enpass hatte sich damals klar gegen Abos positioniert.
Wo wir heute sind, sehen wir. Aber bis heute wurde Lifetime für damalige Käufe Wort gehalten.
Der gesamte Funktionsumfang steht bis heute uneingeschränkt zur Verfügung.
Mich hat Enpass bis heute, nach 15 Jahren, keine 20 Euro gekostet.
–
Dennoch habe ich auf Kritikpunkte an Enpass.
Damals haben noch die Macher direkt mit einem kommuniziert und direkt nach einer Email Taten folgen lassen.
Heute nur noch Marketing Geschwurbel. Siehe auch im Forum.
–
Sicherheitsbedenkliche Probleme, auf der Apple Watch, werden bis heute nicht gelöst.
Passwörter werden auf der Apple Watch direkt im Klartext angezeigt.
–
Warum Favicons über deren Server synchronisiert werden ist reine Schikane und dient nur dazu die Daten abzufischen.
Passwörter etc. sind davon aber nicht betroffen.
–
Seit Jahren können zum Beispiel keine QR-Codes erzeugt werden.
Zum Beispiel für gespeicherte WiFi-Passwörter.
–
Features haben seit sicherlich mehr als 5 Jahren absoluten Stillstand.
Versucht mal eine Sektion zu verschieben; Horror.
–
Aber für mich ist Enpass bis heute alternativlos.
Vor allem die Historie über jedes(!) Feld ist meinem Wissensstand nach bis heute ein Alleinstellungsmerkmal.
KeePassXC
GENAU!
Zusammen mit Calibre, die zwei einzigen Aboś die ich habe. An beide Entwickler spende ich ab und zu.
Auch für ios? Sonst ist das äpfel mit birnen verglichen
Für iOS / iPadOS gibt es mit Keepassium und StrongBox zwei gute Apps, die mit KeePass Datenbanken arbeiten.
+1
man kann auch Notizen, Hinweise, etc. alles verschlüsselt speichern.
Dur Möglichkeiten sind fast unbegrenzt….
Besonders gut ist allerdings, das es auf fast allen Betriebssystemen (Win,MacOs, iOS,..) problemlos funktioniert
Ich empfehle es jedem
Trifft auch alles auf KeePassXC zu. Open Source.
Echt? Zeig mit keepassxc für ios wenn alles zutrifft
Das schreibst du jetzt zum dritten Male. Erwähne/vergleiche doch mal die Vorteile gegenüber den Funktionen, die Enpass bietet. Was hat dir bei der Auswahl gefallen, oder eben nicht gefallen. Danke.
Letztlich ist es immer wieder BitWarden, den ich nutze und meine Anforderungen erfüllt. Entweder die offizielle Version mit Lizenz oder der Rust-Nachbau Vaultwarden. Leicht selbst zu hosten, alle Features vorhanden und auf Wunsch auch kostenfrei. Verbindung nach Hause via VPN und der Zugriff ist gesichert.
Davor war Myki mit Peer to Peer Sync meine ideale Lösung. Leider eingestellt bzw. aufgekauft worden.
AddOns für jeden Browser und glaub auch eine Anwendung für jede Plattform.