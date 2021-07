Für besseren Überblick könnt ihr die Zusammenstellung der im Menü der Toolbox angezeigten Anwendungen so nach euren Bedürfnissen konfigurieren, dass über das Menü der App stets jene Hilfsmittel schnell erreichbar sind, die ihr am häufigsten verwendet.

In die Menüleiste integriert, stehen über die Parallels Toolbox inzwischen knapp 50 kleine Hilfsmittel und Erweiterungen zum Abruf bereit. Eine Übersicht und Erklärungen aller über die Parallels Toolbox verfügbaren Anwendungen findet ihr hier . Per Mausklick lassen sich mithilfe der Software beispielsweise Volumes auswerfen oder Video- und Audiowiedergaben aufzeichnen, konvertieren und herunterladen.

1-Klick-Apps in der Menüleiste Parallels Toolbox: Mac-Werkzeugsammlung in Version 5 erschienen

