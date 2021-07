Safari 15 als Entwickler-Beta für macOS Catalina verfügbar

Wer vorab einen Blick auf Apple neu gestalteten Webbrowser werfen will, kann sich die frei verfügbare Vorschauversion Safari Technology Preview laden. Die Anwendung steht nicht nur für das kommende macOS Monterey, sondern auch in einer Version für das aktuelle Mac-Betriebssystem Big Sur zum Download bereit und kann unabhängig von der standardmäßig installierten Safari-Version genutzt werden. Apple hat hier in der vergangenen Woche Version 128 veröffentlicht und die Optik der Tableiste überarbeitet. Statt der bei der Präsentation der Software als großen Designsprung präsentierten Kombination aus Tabs und Adressleiste wird Letztere nun wieder separat angezeigt. Wer möchte, kann das kombinierte Layout über das Menü „View“ wieder aktivieren.

Die neue, in vielen Bereichen überarbeitete Version 15 von Apples Webbrowser Safari wurde im Juni gemeinsam mit der im Herbst kommenden Betriebssystem-Version Monterey vorgestellt. Während macOS Monterey den überarbeiteten Browser direkt mitbringt, können Benutzer von älteren macOS-Versionen die Software voraussichtlich ebenfalls vom Herbst an separat laden.

Insert

You are going to send email to