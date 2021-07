X.app: Zwingt Videos in die Bild-in-Bild-Darstellung

Ist X.app auf eurem iPad installiert könnt ihr euch aussuchen, ob ihr Video-Inhalte, die ihr gerne per Bild-in-Bild-Wiedergabe anschauen wollt, über das Teilen-Menü an die X.app durchreicht, oder diese direkt öffnet und die jeweilige Video-Adresse manuell ansteuert.

Der Gratis-Download versteht sich nach Angaben des Entwicklers Artem Khramtsov auf die Optimierung all jener Video-Streams, die in Apps beherbergt sind, die ihre Video-URLs direkt über das Teilen-Menü weitergeben können.

Der junge App-Store-Neuzugang X.app richtet sich (vornehmlich) an iPad-Nutzer, die all jene Video-Inhalte im Netz verfluchen, die Apples Bild-in-Bild-Wiedergabe nicht unterstützen.

Insert

You are going to send email to