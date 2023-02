Parallels Premium Mac-App-Bundle 2023 erhältlich

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Lizenzen erhält man bei Parallels erst, wenn man die Software in den virtuellen Einkaufskorb legt. Ihr habt dann allerdings immer noch die Möglichkeit, den Vorgang vor dem endgültigen Kaufabschluss und der Eingabe persönlicher Daten abzubrechen. Für den besseren Überblick vorab listen wir in der Folge die enthaltenen Programme und die damit zusammenhängenden Lizenzbedingungen auf:

Wichtig zu wissen ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass es sich bei einem Teil der hier neben Parallels Desktop 18 enthaltenen Programme nicht um klassische Dauerlizenzen, sondern lediglich um das Nutzungsrecht für ein Jahr handelt. Auch bei Parallels Desktop selbst bezieht sich der niedrigste genannte Preis von 99,99 Euro für die Standardlizenz für ein Jahr, wer dagegen eine Dauerlizenz haben will, muss 129,99 Euro investieren – die zusätzlichen Programme sind bei diesem Preis dann wie unten aufgeführt ebenfalls enthalten.

