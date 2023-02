Apple mit Interesse an NBA-Rechten – Amazon zeigt PSG gegen Bayern

Apple gehört einem Bericht des Nachrichtenportals CNBC zufolge zu den Interessenten an den Übertragungsrechten für die amerikanische Basketball-Liga NBA. Aktuell sind in den USA diesbezüglich die Warner-Bros.-Tochter Turner Sports und Disney am Drücker. Doch zeigen sich CNBC zufolge neuerdings auch Anbieter wie Apple und Amazon mit verstärktem Interesse. Zudem wird erwartet, dass der Sender NBC Sport sich die Rechte zurückkaufen will, NBC hat die Übertragungsrechte für die NBA vor zwanzig Jahren an Warner und Disney verloren.

Inwieweit es hier dann tatsächlich eine neue Aufteilung gibt, bleibt jedoch erstmal abzuwarten. Dem Bericht zufolge können Disney und Warner zumindest bis 2024 entscheiden, ob sie überhaupt Mitbewerber bei den Verhandlungen um die Vergaberechte zulassen wollen. Denkbar ist auch, dass die NBA die Übertragung in mehrere Pakete aufteilt, um den Pool der Interessenten und letztendlich auch Zahlenden zu vergrößern.

Apple und Amazon haben bereits in den letzten Jahren deutlich gemacht, dass sie ein konkretes Interesse daran haben, über ihre Videodienste auch Sportübertragungen anzubieten. Apple bietet die Spiele der amerikanischen Fußball-Liga Major Soccer League (MLS) mittlerweile als kostenpflichtiges Abo über Apple TV+ an. Zudem soll Apple auch auf die Übertragungsrechte für die britische Premier League scharf sein.

Paris Saint-German gegen Bayern live bei Amazon

Amazon hat derweil bereits einen Fuß in der Tür zum europäischen Fußballgeschäft und überträgt die Topspiele am Dienstag der UEFA Premier League für Prime-Abonnenten ohne zusätzliche Gebühren.

Auch am heutigen Abend steht hier wieder eine spannende Begegnung auf dem Programm. Von 20 Uhr an überträgt Amazon die Begegnung zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München live. Im Expertenteam von Amazon sitzen heute unter anderem Matthias Sammer, Mario Gomez und Josephine Henning, kommentiert wird das Spiel von Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes. Daran anschließend präsentiert Patrick Owomoyela die Highlights des Parallelspiels Mailand gegen Tottenham.