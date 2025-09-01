PaperVault wandelt sensible Informationen in verschlüsselte QR-Codes

Die für den Mac und das iPhone erhältliche Anwendung PaperVault stellt eine gleichermaßen außergewöhnliche wie interessante Art und Weise dar, persönliche Dokumente vor fremden Blicken zu schützen. Die App verpackt die Informationen in einen QR-Code, der sich nur mithilfe eines zugehörigen Passworts entschlüsseln lässt. Der hinter der App stehende Entwickler Miguel Barreto will es Nutzern auf diesem Weg ermöglichen, schützenswerte Informationen nicht nur auf dem Computer zu speichern, sondern auch in Papierform abzulegen, ohne dass unberechtigte Personen darauf zugreifen können.

Besonders für die von einem Computer unabhängige und geschützte Speicherung prädestiniert sind aus der Sicht Barretos beispielsweise die Zugangsdaten für Zugänge zum Online-Banking, Cloud-Backups oder Passwörter ganz allgemein. Der Entwickler verweist jedoch darauf, dass es ihm nicht allein um die Gefahr von Hacker-Angriffen oder sonstigen kriminellen Aktivitäten geht. Mithilfe seiner App lassen sich beliebige persönliche Aufzeichnungen vor neugierigen Blicken schützen.

Allerdings kann man mithilfe von PaperVault bislang nur reine Textdokumente schützen. Die Unterstützung von anderen Formaten ist dem Entwickler zufolge geplant, darunter auch PDFs und Bilder. Eine interessante Idee ist auch die Unterstützung von Schlüsselpaaren, mit deren Hilfe zwei Personen komfortabel und sicher verschlüsselte Dokumente im Printformat austauschen können.

Notiz-App generiert verschlüsselte Daten

PaperVault lässt sich kostenlos im Mac App Store laden und ohne jede Einschränkung verwenden. Das Programm erinnert an eine schlichte Notiz-App, die aus einer Seitenleiste für die Dokumentenübersicht und einem Hauptfenster zum Anzeigen der Inhalte besteht.

Beim ersten Start der App muss man ein Master-Passwort vergeben, mit dem standardmäßig alle Dokumente geschützt werden. Alternativ dazu hat man aber bei jeder einzelnen Notiz die Möglichkeit, ein anderes und nur für dieses Dokument gültiges Passwort zu vergeben. Den verschlüsselten QR-Code erzeugt man mithilfe der Druckfunktion der App.