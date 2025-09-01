Vodafone sortiert die TV- und Radio-Frequenzen neu

Für Kabel-TV-Kunden von Vodafone steht wieder eine Neusortierung der Frequenzen für TV- und Radiosender auf dem Programm. Mittlerweile sollten hier im Nachhinein aber deutlich weniger Nutzer bei der Sortierung nachbessern müssen als dies früher der Fall war. Neuere Empfangsgeräte können die Positionen der Sender im Anschluss automatisch aktualisieren.

Vodafone zufolge wurde die Umstellung in den ersten Versorgungsgebieten bereits erfolgreich durchgeführt, nun stehen noch rund 400 Städte und Gemeinden aus. Es ist geplant, dass sämtliche derzeit 8,6 Millionen TV-Anschlüsse des Anbieters bis Mitte 2026 aktualisiert sind.

Mit der Umstellung der TV-Sender räumen wir das Frequenz-Spektrum auf und schaffen Platz. So erweitern wir die zukünftigen Gestaltungsmöglichkeiten in unserem deutschlandweiten Kabelglasfaser-Netz. Zeitgleich führen wir mit NorDig-LCN einen Technik-Standard in ganz Deutschland ein, der die Umstellung für unsere Kunden deutlich komfortabler macht. In vielen Haushalten gehört ab jetzt der manuelle Sender-Suchlauf am Tag danach der Vergangenheit an.

Der von Vodafone in diesem Zusammenhang verwendete Begriff „Kabelglasfaser“ ist missverständlich. Letztlich betrifft die Umstellung vor allem die klassischen Koaxial-Kabelanschlüsse des Anbieters. Die Verwendung von Glasfaser ist zwar nicht falsch, betrifft aber in der Regel die Verbindungen zwischen den überregionalen Übergangspunkten.

Kanalverteilung künftig bundesweit einheitlich

Hintergrund ist eine Vereinheitlichung der bislang regional unterschiedlichen Frequenzbelegung. Die bundesweite Verbreitung der TV-Signale erfolgt über zwei Sendezentren in Frankfurt-Rödelheim und Kerpen bei Köln, von wo aus sie in die regionalen Netze eingespeist werden.

Die mit der Umstellung einhergehende Einführung des sogenannten NorDig-LCN-Standards sieht eine feste, logische Nummerierung der Kanäle vor. Empfangsgeräte, die diesen Standard unterstützen, ordnen die Sender automatisch zu und speichern sie auf Basis einer von Vodafone vorgegebenen Kanalnummerierung selbstständig ab. Damit soll die bisher notwendige manuelle Sortierung entfallen. Auch bestehende Favoritenlisten können auf dieser Basis erhalten bleiben.

Kunden werden vorab informiert

Vodafone zufolge werden die Kunden rechtzeitig vorab per Post, E-Mail und Aushänge in den Wohnhäusern informiert. Während der Umstellung empfiehlt das Unternehmen, Empfangsgeräte und Kabelrouter nicht vom Stromnetz zu trennen. Anschließend sollten Nutzer überprüfen, ob alle Programme wie gewohnt verfügbar sind. Je nach Gerät könne es erforderlich sein, Favoritenlisten anzupassen oder Aufnahmen neu zu programmieren. Weiterführenden Support bietet Vodafone hier an.