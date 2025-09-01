Langsame Abkehr von Open AI? Microsoft baut eigene KI-Modelle auf

Bisher war Microsoft im Bereich der Künstlichen Intelligenz eng mit OpenAI und dessen ChatGPT verbunden. Viele Funktionen von Copilot griffen direkt auf die dort entwickelten Systeme zurück. Nun zeigt sich, dass der Konzern parallel eigene Modelle aufbaut. Mit MAI-Voice-1 und MAI-1-preview präsentiert Microsoft erste Ergebnisse dieser Strategie und signalisiert damit, unabhängiger agieren zu wollen.

Sprachmodell für Copilot und Podcasts

MAI-Voice-1 ist das erste Sprachsystem, das vollständig in Microsofts eigener Entwicklungsabteilung entstanden ist. Es soll gesprochene Inhalte möglichst natürlich und ausdrucksstark wiedergeben. Zum Einsatz kommt es bereits in Copilot und in Podcasts. Zusätzlich steht es in Copilot Labs für Experimente zur Verfügung, etwa für interaktive Geschichten oder selbst generierte Meditationsübungen.

Ein zentraler Punkt ist die Rechenleistung. Nach Unternehmensangaben lässt sich eine Minute Audiomaterial auf einer einzelnen Grafikkarte in unter einer Sekunde berechnen. Damit wäre das System schnell genug, um Sprachfunktionen für eine große Zahl von Nutzern bereitzustellen. Die Ergebnisse klingen dann etwa so:

Eigenes Basismodell als ChatGPT-Alternative

Mit MAI-1-preview erprobt Microsoft zugleich ein weiteres System, das textbasierte Aufgaben lösen soll. Es handelt sich um ein sogenanntes Foundation-Modell, das auf einer sehr großen Zahl von Nvidia-H100-Grafikkarten trainiert wurde. Getestet wird es zunächst auf der Plattform LMArena, bevor es schrittweise auch in Copilot integriert werden soll.

Das Unternehmen betont, dass das Modell auf alltägliche Anfragen zugeschnitten ist und zuverlässiger Anweisungen befolgen könne. Neben dem öffentlichen Testprogramm gibt es bereits erste Schnittstellen für ausgewählte Entwickler. Damit deutet sich an, dass Microsoft in Zukunft nicht allein auf externe Modelle setzen wird. Vielmehr arbeitet der Konzern daran, eine eigene Modellfamilie aufzubauen.