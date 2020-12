Palmer, Dickinson, Tehran: Neue Video-Trailer zu Apple TV+

Zum Wochenende gibt es drei neue Trailer für Originals-Produktionen auf Apple TV+. Apple hat Videos zu „Palmer“, der zweiten Staffel „Dickinson“ und der Spionageserie „Tehran“ veröffentlicht.

Palmer startet am 29. Januar und erzählt die Geschichte des von Justin Timberlake gespielten Ex-Gefangenen Eddie Palmer, der nach zwölf Jahren Gefängnis sein Leben in den Griff bekommen will, dabei jedoch von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Apple bietet nun einen offiziellen Trailer zu der knapp zwei Stunden langen Drama-Produktion an.

Die zweite Staffel Dickinson läuft bereits am 8. Januar an. Hier gewährt Apple mit „Dickinson — Season 2 First Look Featurette“ einen knapp drei Minuten langen Blick auf die kommenden Episoden. Den ersten Trailer zu der Fortsetzung haben wir bereits zu Wochenbeginn gesehen.

Die dritte Video-Neuveröffentlichung von Apple begleitet die TV-Serie Tehran. In dem Video „Conversations With A Real Spy: Essential Tradecraft“ kommt mit Yola Reitman eine ehemalige Agentin zu Wort, die zum Thema „Spionage“ ein wenig aus dem Nähkästchen plaudert.