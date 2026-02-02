Verkaufsstart am 5. Februar
Dreame S100: Großformatigen QLED-Fernseher mit 65″ angekündigt
Der Haushaltsgerätehersteller Dreame, bislang vor allem für Saugroboter, Mähroboter und Reinigungsgeräte bekannt, steigt mit dem Modell S100 erstmals in den TV-Markt ein. Der neue 65-Zoll-Fernseher positioniert sich im Premiumsegment und kombiniert ein großformatiges QLED-Panel mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, integrierter Soundtechnik und einer auf KI-gestützte Bildverarbeitung ausgelegten Prozessorplattform.
Mini-LED, QLED und KI-Bildverarbeitung
Das Panel des S100 setzt auf eine Kombination aus Quantum-Dot-Technik und Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die LEDs sind in viele separat steuerbare Dimmzonen aufgeteilt, um Kontraste gezielt anzupassen und helle sowie dunkle Bildbereiche präziser darzustellen. Die maximale Helligkeit wird für das größte Modell mit bis zu 1000 Nits angegeben.
Für die Bildaufbereitung kommt ein eigener KI-Prozessor zum Einsatz, der eingehende Inhalte analysiert und in Echtzeit anpasst. Niedriger aufgelöstes Material kann hochskaliert werden, während Farbgebung, Schärfe und Kontrast szenenabhängig optimiert werden. Unterstützt werden gängige HDR-Formate wie Dolby Vision, HDR10+ und HLG mit einer Bildwiederholrate von bis zu 144 Hertz.
Integrierter Klang und Fokus auf Gaming
Im Unterschied zu vielen klassischen Fernsehern integriert Dreame ein mehrkanaliges Soundsystem direkt ins Gehäuse. Mehrere Lautsprechertreiber, darunter auch nach oben abstrahlende Einheiten, sollen räumlichen Klang ohne externe Soundbar ermöglichen. Ergänzt wird dies durch einen integrierten Subwoofer für tiefe Frequenzen. Die Audioverarbeitung unterstützt objektbasiertes Surround-Audio, um Effekte auch über Reflexionen an der Raumdecke darzustellen.
Für Gamer bietet der S100 Funktionen wie variable Bildwiederholraten, automatischen Wechsel in einen Modus mit geringer Eingabeverzögerung sowie vollwertige HDMI-2.1-Anschlüsse mit hoher Datenrate. Zusätzlich gibt es eine spezielle Spieleoberfläche mit Anzeige von Bildrate und weiteren Statusinformationen. Als Betriebssystem kommt Google TV zum Einsatz, inklusive Sprachsteuerung, Kinderprofilen und integrierter Streaming-Anbindung.
Als offiziellen Verkaufsstart nennt Dreame den 5. Februar, der Preis des S100 wird aktuell noch nicht kommuniziert.
… und wieder kein 3D :,(
Ich will das echte Schwarz von OLED nicht mehr missen.
Ich weiß, was du meinst.
Mein LG OLED ist vor zwei Wochen abgeraucht. Hatte den seit 2017. Tolles Gerät, aber er hatte auch eingebrannte Stellen. Nach der Zeit darf das passieren denke ich.
Bin jetzt auf einen TCL C9K umgestiegen.
Das schwarze Schwarz vermisse ich gar nicht, weil es wirklich wahnsinnig gut ist. Auch sonst kann man Unterschiede nur erkennen, wenn man einen OLED neben einen QLED stellt.
Kurz: Ich hab hohe Anspüche und bin sehr zufrieden.
Also mein QLED von Samsung bringt auch echtes Schwarz und hat auch keine Cloudflage oder wie es heißt.
Saftiges Schwarz ohne das man irgendwie was weißes sieht.
Ich glaube ich könnte mir zur Zeit auch keine Alternative zu OLED kaufen .
Auch wenn andere Anbieter locken mit günstigen Preisen für 75 Zoll ohne OLED bleibe ich lieber bei meinem 65 Zoll LG .
Das schwarz begeistert mich immer noch. Davor hatte ich Qled und ich finde OLED um Längen besser . Jeder wie er mag und was sein Geldbeutel hergibt .
Und ich ertrag das geflimmer nicht beim OLED