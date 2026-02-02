Dreame S100: Großformatigen QLED-Fernseher mit 65″ angekündigt

Der Haushaltsgerätehersteller Dreame, bislang vor allem für Saugroboter, Mähroboter und Reinigungsgeräte bekannt, steigt mit dem Modell S100 erstmals in den TV-Markt ein. Der neue 65-Zoll-Fernseher positioniert sich im Premiumsegment und kombiniert ein großformatiges QLED-Panel mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, integrierter Soundtechnik und einer auf KI-gestützte Bildverarbeitung ausgelegten Prozessorplattform.

Mini-LED, QLED und KI-Bildverarbeitung

Das Panel des S100 setzt auf eine Kombination aus Quantum-Dot-Technik und Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die LEDs sind in viele separat steuerbare Dimmzonen aufgeteilt, um Kontraste gezielt anzupassen und helle sowie dunkle Bildbereiche präziser darzustellen. Die maximale Helligkeit wird für das größte Modell mit bis zu 1000 Nits angegeben.

Für die Bildaufbereitung kommt ein eigener KI-Prozessor zum Einsatz, der eingehende Inhalte analysiert und in Echtzeit anpasst. Niedriger aufgelöstes Material kann hochskaliert werden, während Farbgebung, Schärfe und Kontrast szenenabhängig optimiert werden. Unterstützt werden gängige HDR-Formate wie Dolby Vision, HDR10+ und HLG mit einer Bildwiederholrate von bis zu 144 Hertz.

Integrierter Klang und Fokus auf Gaming

Im Unterschied zu vielen klassischen Fernsehern integriert Dreame ein mehrkanaliges Soundsystem direkt ins Gehäuse. Mehrere Lautsprechertreiber, darunter auch nach oben abstrahlende Einheiten, sollen räumlichen Klang ohne externe Soundbar ermöglichen. Ergänzt wird dies durch einen integrierten Subwoofer für tiefe Frequenzen. Die Audioverarbeitung unterstützt objektbasiertes Surround-Audio, um Effekte auch über Reflexionen an der Raumdecke darzustellen.



Für Gamer bietet der S100 Funktionen wie variable Bildwiederholraten, automatischen Wechsel in einen Modus mit geringer Eingabeverzögerung sowie vollwertige HDMI-2.1-Anschlüsse mit hoher Datenrate. Zusätzlich gibt es eine spezielle Spieleoberfläche mit Anzeige von Bildrate und weiteren Statusinformationen. Als Betriebssystem kommt Google TV zum Einsatz, inklusive Sprachsteuerung, Kinderprofilen und integrierter Streaming-Anbindung.

Als offiziellen Verkaufsstart nennt Dreame den 5. Februar, der Preis des S100 wird aktuell noch nicht kommuniziert.