Pages, Numbers und Keynote: Neue Apps keine Vollversionen mehr

Mit dem Start des Apple Creator Studio erweitert Apple sein Abonnementangebot um angepasste Versionen der bekannten iWork-Programme Pages, Numbers und Keynote. Die Anwendungen stehen separat im App Store für Mac, iPad und iPhone bereit und werden nicht als reguläre Updates verteilt.

Stattdessen lassen sie sich zusätzlich zu den bereits installierten iWork-Apps installieren. Die alten Versionen starten ihrerseits mit einer Hinweismeldung auf die Updates und machen Bestandsnutzer darauf aufmerksam, dass Aktualisierungen nur noch für die neuen Ausgaben erhältlich sein werden.

Im System werden die neuen Varianten eigenständig geführt. So tauchen sie im Programmeordner nicht als „Pages.app“ sondern unter angepassten Namen wie „Pages Creator Studio.app“ auf. Apple trennt damit klar zwischen den klassischen, kostenfrei nutzbaren Versionen und den neuen Ausgaben, die auf das Abonnement zugeschnitten sind. Statt macOS 14 setzt die Apps jetzt mindestens macOS 15.6 voraus.

Neue Funktionen in Pages und Keynote

In Pages und Keynote ergänzt Apple die Programme um Funktionen, die sich vor allem an kreativen Arbeitsabläufen orientieren. Dazu gehört eine erweiterte Bildbearbeitung, mit der sich Grafiken automatisch anpassen, zuschneiden oder in ihrer Auflösung optimieren lassen. Ziel ist es, auch mit einfachen Vorlagen und Ausgangsmaterialien schneller zu vorzeigbaren Ergebnissen zu kommen.

Beide Apps erhalten zudem Zugriff auf zusätzliche Vorlagen sowie auf eine kuratierte Sammlung von Bildern und Grafiken. In Keynote kommt außerdem eine KI-gestützte Funktion hinzu, die Texte in Präsentationsfolien umwandelt. Dabei werden automatisch Folienstrukturen vorgeschlagen und bei Bedarf auch Moderationsnotizen ergänzt. Apple bezeichnet diese Funktion derzeit noch als Beta.

Numbers mit automatisierten Tabellenfunktionen

Auch Numbers wird im Rahmen von Apple Creator Studio funktional erweitert. Eine zentrale Neuerung ist das sogenannte magische Ausfüllen. Leere Zellen können dabei automatisch ergänzt werden, indem die App wiederkehrende Muster erkennt und passende Werte oder Formeln vorschlägt. Dies soll insbesondere bei der schnellen Erstellung und Auswertung von Tabellen helfen.

Wie Pages und Keynote bietet auch Numbers zusätzliche Vorlagen sowie die erweiterten Bildfunktionen. Die grundlegende Nutzung der Apps bleibt weiterhin ohne Abonnement möglich. Inhalte lassen sich ansehen, bearbeiten und gemeinsam nutzen. Bestimmte Zusatzfunktionen und Premiuminhalte sind jedoch an ein laufendes Apple-Creator-Studio-Abo gebunden.

Premiuminhalte an Abonnement gekoppelt

Alle drei Anwendungen enthalten nun spezielle Premiuminhalte. Dazu zählen ausgewählte Vorlagen sowie Funktionen zur intelligenten Inhaltserstellung, etwa in Keynote.

Apple weist darauf hin, dass diese Funktionen nur innerhalb des Abonnements nutzbar sind und bestimmten Nutzungslimits unterliegen. Immerhin: Eigene Inhalte werden laut Apple nicht zum Trainieren der zugrunde liegenden Systeme verwendet.