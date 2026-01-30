Nur 50 Bilder pro Monat: Die Abo-Limits im Apple Creator Studio

Anwender, die das Apple Creator Studio vor allem wegen der integrierten Bildgenerierung nutzen möchten, sollten die von Apple gesetzten Nutzungsgrenzen berücksichtigen. Auch zahlende Abonnenten unterliegen festen monatlichen Kontingenten, die den Einsatz der auf OpenAI basierenden Funktionen deutlich einschränken.



Jetzt von Apple veröffentlichte Details zeigen, wie eng diese Limits für Bilder, Präsentationen und Begleittexte tatsächlich gefasst sind.

So hat Apple nun weitere Details zu den Nutzungsgrenzen der neuen KI-Funktionen im Apple Creator Studio veröffentlicht. In Pages, Numbers und Keynote stehen zusätzliche Funktionen zur Verfügung, mit denen sich Bilder, Präsentationsfolien und Präsentationsnotizen automatisch erzeugen lassen. Die jetzt veröffentlichten Angaben zeigen jedoch, dass die Nutzung klar begrenzt ist.

Die monatlichen KI-Limits des Apple Creator Studio:

50 Bilder generieren

50 Präsentationen erstellen (jeweils mit etwa 8 bis 10 Folien)

Präsentationsnotizen für 700 Folien generieren

Premium-Funktionen in Pages, Numbers und Keynote

Die KI-Funktionen sind ausschließlich in den Apple-Creator-Studio-Versionen von Pages, Numbers und Keynote enthalten, die auf dem Mac als separate Apps bereitgestellt werden. Nutzer können dort Bilder generieren, in Keynote komplette Präsentationen aus Textvorgaben erstellen lassen und automatisch Sprechertexte erzeugen.

Technisch basieren diese Funktionen auf den Diensten von OpenAI. Voraussetzung für die Nutzung sind aktuelle Geräte. Unterstützt werden iPhones ab dem iPhone 15 Pro sowie Macs und iPads mit M1-Chip oder neuer. Zudem müssen aktuelle Betriebssysteme wie iOS und macOS 26 installiert sein und ein aktiver iCloud-Account genutzt werden.

Monatliche Kontingente und Kontrolle der Nutzung

Der aktuelle Verbrauch lässt sich direkt in den jeweiligen Apps einsehen. Auf dem Mac erfolgt dies über das Menü: Pages > Intelligence-Funktionen >Nutzungsstatus anzeigen auf iPhone und iPad über die entsprechende Option innerhalb der App. Apple weist darauf hin, dass die tatsächlich mögliche Nutzung je nach Komplexität der Anfragen sowie der Server und Netzverfügbarkeit variieren kann.