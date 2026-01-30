Premium-Funktionen in Pages, Numbers und Keynote
Nur 50 Bilder pro Monat: Die Abo-Limits im Apple Creator Studio
Anwender, die das Apple Creator Studio vor allem wegen der integrierten Bildgenerierung nutzen möchten, sollten die von Apple gesetzten Nutzungsgrenzen berücksichtigen. Auch zahlende Abonnenten unterliegen festen monatlichen Kontingenten, die den Einsatz der auf OpenAI basierenden Funktionen deutlich einschränken.
Jetzt von Apple veröffentlichte Details zeigen, wie eng diese Limits für Bilder, Präsentationen und Begleittexte tatsächlich gefasst sind.
So hat Apple nun weitere Details zu den Nutzungsgrenzen der neuen KI-Funktionen im Apple Creator Studio veröffentlicht. In Pages, Numbers und Keynote stehen zusätzliche Funktionen zur Verfügung, mit denen sich Bilder, Präsentationsfolien und Präsentationsnotizen automatisch erzeugen lassen. Die jetzt veröffentlichten Angaben zeigen jedoch, dass die Nutzung klar begrenzt ist.
Die monatlichen KI-Limits des Apple Creator Studio:
- 50 Bilder generieren
- 50 Präsentationen erstellen (jeweils mit etwa 8 bis 10 Folien)
- Präsentationsnotizen für 700 Folien generieren
Premium-Funktionen in Pages, Numbers und Keynote
Die KI-Funktionen sind ausschließlich in den Apple-Creator-Studio-Versionen von Pages, Numbers und Keynote enthalten, die auf dem Mac als separate Apps bereitgestellt werden. Nutzer können dort Bilder generieren, in Keynote komplette Präsentationen aus Textvorgaben erstellen lassen und automatisch Sprechertexte erzeugen.
Technisch basieren diese Funktionen auf den Diensten von OpenAI. Voraussetzung für die Nutzung sind aktuelle Geräte. Unterstützt werden iPhones ab dem iPhone 15 Pro sowie Macs und iPads mit M1-Chip oder neuer. Zudem müssen aktuelle Betriebssysteme wie iOS und macOS 26 installiert sein und ein aktiver iCloud-Account genutzt werden.
Monatliche Kontingente und Kontrolle der Nutzung
Der aktuelle Verbrauch lässt sich direkt in den jeweiligen Apps einsehen. Auf dem Mac erfolgt dies über das Menü: Pages > Intelligence-Funktionen >Nutzungsstatus anzeigen auf iPhone und iPad über die entsprechende Option innerhalb der App. Apple weist darauf hin, dass die tatsächlich mögliche Nutzung je nach Komplexität der Anfragen sowie der Server und Netzverfügbarkeit variieren kann.
Was ein Witz! Von den 50 werden auch alle 50 exakt so umgesetzt wie gepromptet wurde. Im Leben nicht. Ich finde so langsam sollten die Anbieter dazu verpflichtet werden, dass man nur bezahlt wenn auch das Bild generiert wurde was man eingetippt hat. Selbst bei Gemini passiert es super oft das locker 3 Bilder exakt gleich hintereinander erstellt werden. Und es kann nicht sein, dass man für etwas bezahlt, bzw. Credits abgezogen werden ohne zu wissen was man dafür als Ergebnis erhält.
Niemand zwingt dich diesen Service zu nutzen! Stimm mit deinem Geld ab! Oder kauf dir gute Hardware und generiere die Bilder lokal ;)
Dasselbe bei Netflix und Co., da wird auch immer rumgejammert und dann bezahlt man den Mist doch weiter. Solange die Anbieter euer Geld bekommen, gibt es für die keinen Grund etwas zu ändern! Selber schuld!
Werden die KI Funktionen nicht lokal berechnet?
Apple wirbt doch mit der KI Leistung der Prozessoren.
Vielleicht sollt Apple sich mal die eigenen Präsentationen der letzten Jahre anschauen um sich nicht in Widersprüchlichen Leistungsdaten vs Realität zu verstricken.
Du verstehst da was falsch
Eine Frechheit!
Ich persönlich würde sogar sagen, dass 50 Bilder noch zu viel sind. Ich bin diese schlechten KI-generierten Bilder auf Internet- und Intranet-Seiten, sowie sonstigen Präsentationen so was von satt!
Ich kann nur hoffen, dass Apple dann wenigstens auf Klasse statt Masse setzt und gar nicht erst diesen optischen … raus lässt…
Apple verkauft keine Werkzeuge mehr, sondern Zugang mit Dosierung. Aus Bequemlichkeit wird Abhängigkeit mit Leine.
Selbst zahlende Nutzer arbeiten unter Kontingenten, Gerätezwang und Versionspflicht. Das ist kein Preisproblem, sondern Struktur. Nutzung ist nicht skalierbar, sondern von Apple begrenzt.
Die Inhalte entstehen beim Nutzer, die Technik kommt von Dritten. Apple setzt die Regeln und rationiert die Nutzung.
Das ist Gefangenschaft mit Rationierung.
Früher begrenzte mich die Hardware. Heute begrenzt mich das Abo pro Monat.
Hatte überlegt, das Abo zu nehmen. Selbst als Privatanwender ist das ein Witz.
Tot
Bin gespannt, wenn Gemini integriert wird mit 26.4 und man anstatt ChatGPT dann Gemini wählt. Gemini Abo Vorausgesetzt.
Dann hat man evtl. mehr Möglichkeiten
Für das was du meinst braucht es kein Gemini Abo. Das läuft nicht bei Google.