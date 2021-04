Outlook für Mac? Kleine App exportiert E-Mails als Dateien

Kurzer Hinweis für die hier mitlesenden Mac-Nutzer des von Microsoft bereitgestellten E-Mail-Clients Outlook. Wer aus diesem hin und wieder E-Mails exportiere möchte (bzw. muss) und dafür nicht nur eine einfache Möglichkeit sucht, sondern auch eine, die sich ordentlich konfigurieren lässt, sollte bei den Entwicklern von Geniusphere vorbeischauen.

Diese bieten mit „Export Mail for Microsoft Outlook for Mac“ jetzt einen kleinen Mac-Helfer an, der eben jenen Arbeitsablauf ermöglichen und gleichzeitig so einfach wie möglich gestalten soll.

50 Exporte während der Beta-Phase

„Export Mail for Microsoft Outlook for Mac“ steckt aktuell noch in den Kinderschuhen beziehungsweise in der öffentlichen Betaphase, lässt sich dabei aber ohne Bezahlung ausprobieren und gestattet im Testmodus immerhin den Export von 50 Nachrichten pro Start.

Im App-Fenster lässt sich zum einen konfigurieren, in welchen Ordner die Nachrichten exportiert werden sollen, zum anderen kann festgelegt werden, in welchem Format die gewählten Nachrichten gespeichert werde sollen. Zur Auswahl stehen hier lediglich die E-Mail-Nachricht, der gesamte E-Mail-Quelltext oder ausschließlich die E-Mail-Header. Auch der ausschließlich Export von E-Mail-Anhängen ist über „Export Mail for Microsoft Outlook for Mac“ möglich.

Filter lassen den Ausschluss bestimmter Nachrichten zu, zudem können die exportieren Dateien so um die Betreffzeilen erweitert werden, dass diese den E-Mail-Text in der ersten Zeile anführen.

„Export Mail for Microsoft Outlook for Mac“ ist ein spezielles Tool, für Anwender, die nach einem Plattformwechsel einen durchsuchbaren Index historischer Nachrichten benötigen, nichts mehr mit Outlook zu tun haben möchten oder schlicht eine Dateibasierte Sicherung ihrer E-Mail-Konversationen vorhalte wollen, könnte der Nischen-Download allerdings auf hocherfreute Gesichter treffen.

Ein Preis soll erst festgelegt werden, wenn die App offiziell in Version 1.0 vorliegt.