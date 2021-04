Spotify Car Thing: Smart-Player fürs Auto ist offiziell

Noch in der vergangenen Woche als Gerücht gehandelt, hat der Musik-Streaming-Dienst Spotify seinen Smart-Player fürs Auto, das so genannte Spotify Car Thing, heute offiziell präsentiert und bittet interessierte Nutzer um einen Eintrag in der Warteliste für das neue „Autoradio“.

Vorerst nur in den USA verfügbar

Der sprachgesteuerte Player ist initial ausschließlich in den USA verfügbar und soll einen voraussichtlichen Verkaufspreis von $79,99 tragen. Zum Start berechnet Spotify allerdings lediglich $6,99 für den Versand und haut das Autozubehör kostenlos raus.

Der Spotify-Player setzt ein laufendes Premium-Abo voraus und wird sowohl über Sprachbefehle (diese werden mit „Hey Spotify“ initiiert) als auch über ein Drehrad an seiner Front und vier Schnellwahl-Tasten gesteuert. Letztgenannte öffnen favorisierte Interpreten, Wiedergabelisten, Podcasts und Radiosender.

Smartphone muss mitgeführt werden

Allerdings scheint das Spotify Car Thing nur ein nettes Display mit angeschlossener Fernbedienung zu sein und ist weiterhin auf die Spotify-Applikation und ein mitgeführtes Smartphone angewiesen, um Musik spielen zu können. So führt Spotify an, dass ein Smartphone mit WLAN oder mobiler Datenverbindung erforderlich ist, um das Fahrzeug-Accessoire nutzen zu können.

Spotify dementierte noch im Januar

Erste Bilder des Car Thing tauchten bereits im Januar auf. Damals behauptete Spotify jedoch noch, dass man keine Pläne habe, die Gerät auch Verbrauchern zur Verfügung zu stellen. Vielmehr seien diese für Tests ausgelegt deren Erkenntnisse bestimmen sollen, wie das Spotify-Angebot langfristig weiter ausgebaut werden solle.

Ob das Car Thing irgendwann auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist zur Stunde vollkommen unklar. Fest steht nicht mal, wann die Warteliste abgearbeitet werden soll, auf die sich US-Nutzer jetzt eintragen können.