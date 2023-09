Orion: Neue App macht iPad zum externen Monitor

Und die neue Orion-Applikation implementiert, was erst seit der Bereitstellung von iPadOS 17 überhaupt möglich ist: Orion gestattet die Nutzung des iPads als externen Monitor. Voraussetzung dafür ist lediglich der Eisatz einer so genannten Video Capture Card , also eines USB-C-auf-HDMI-Adapters, der die Kommunikation zwischen iPad und HDMI-Signalquelle ermöglicht.

Der Name Orion ist schön auszusprechen, im Apple-Universum aber eigentlich schon besetzt. Bietet sich unter der Bezeichnung des Sternbildes doch bereits ein nativer Browser für den Mac an, der es mit Apples Safari aufnehmen möchte. Nun drängt eine weitere Orion-Applikation auf den Markt, diesmal für das iPad.

