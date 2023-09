iPadOS 17: Sperrbildschirm konfigurieren und interaktive Widgets verwenden

Apple hat in diesem Monat zwar keine neuen iPad-Modelle auf den Markt gebracht, das neue Betriebssystem iPadOS 17 erweitert die bestehenden Modelle jedoch um eine stattlicher Anzahl neuer Funktionen. Allem voran hat man mit iPadOS 17 die Möglichkeit, sein Tablet weiter an die persönlichen Nutzungsgewohnheiten und nicht zuletzt auch optische Präferenzen anzupassen.

Insert

You are going to send email to