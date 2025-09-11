Ordnerinhalt sortieren: Per App oder mit kleinen Finder-Tricks

Die Mac-Anwendung Declutr will euch beim Aufräumen ein wenig Arbeit abnehmen. Insbesondere dann, wenn man regelmäßig umfangreichere Dateisammlungen in Ordnern herumliegen hat und diese sortieren muss, lässt sich mithilfe der Anwendung Zeit sparen.

Vorweg sei aber gleich gesagt, dass „Declutr“ dabei nicht zaubert oder irgendwelche Analysen der betreffenden Dateien durchführt, sondern diese ganz unspektakulär anhand ihrer Art sortiert. Dies lässt sich grundsätzlich auch mit Bordmitteln von macOS erledigen. „Declutr“ nimmt einem wirklich nur etwas Arbeit ab und spart dementsprechend auch Zeit.

Die App ist eine Art Finder-Erweiterung, die sich gezielt auf den Inhalt eines einzelnen Ordners anwenden lässt. Die darin enthaltenen Dateien werden nach Dateityp sortiert und anschließend jeweils in separate Unterordner gepackt. „Declutr“ holt dabei vor jeder Aktion die Zustimmung des Nutzers ein und bietet zum Abschluss auch nochmal die Möglichkeit, das Ganze rückgängig zu machen und sämtliche Dateien an ihrem ursprünglichen Ort zu belassen.

Wer aus solch einer Funktion Nutzen zieht, wird mit dem einmaligen Kaufpreis von 3,99 Euro kein Problem haben. Ärgerlich ist nur, dass der Entwickler keine Möglichkeit bietet, die App vor dem Kauf auszuprobieren. Wir weisen alle Entwickler, die mit uns in Kontakt treten, darauf hin, dass wir dies für den besten Weg für beide Seiten halten. Der Nutzer kann sich davon überzeugen, dass die App wirklich das tut, was er sich erhofft und der Entwickler sollte auf diesem Weg nicht nur zufriedenere Kunden haben, sondern im besten Fall auch mehr Nutzer vom Nutzen seiner Anwendung überzeugen.

Mit Bordmitteln etwas mehr Aufwand

Kommen wir abschließend noch schnell auf die oben angesprochenen Bordmittel zu sprechen. Wenn ihr die Listendarstellung in einem Finder-Fenster nutzt, könnt ihr die darin angezeigten Dateien unter anderem auch nach deren Art sortieren. Klickt dazu entweder auf den Namen der betreffenden Spalte oder wählt im Menü „Darstellung“ die Option „Sortieren nach … Art“ aus.

Anschließend könnt ihr die so sortierten Dateien in einzelne Ordner packen. Am einfachsten und schnellsten geht das, wenn ihr die betreffenden Dateien auswählt und dann per Rechtsklick die Option „Neuer Ordner mit Auswahl“ anwendet.