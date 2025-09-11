Apple passt KI-Richtlinien an politische Rahmenbedingungen an

Apple soll ja nun schon seit mehreren Jahren mit dem KI-Ausbau Siris beschäftigt sein, dessen Ergebnisse wir vielleicht 2026 zu Gesicht bekommen werden. Interne Richtlinien, dem dem Magazin Politico vorliegen, zeigt nun, wie sensibel der Konzern seine KI-Modelle auf politische Themen vorbereitet.

Besonders seit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus haben sich die Vorgaben für die Bewertung von Antworten durch externe offenbar signifikant Mitarbeiter verändert.

Anpassungen bei heiklen Themen

Laut Dokumenten, die an Mitarbeiter des Sprachdienstleisters Transperfect in Barcelona verschickt wurden, hat Apple im März dieses Jahres eine überarbeitete Fassung der Bewertungsrichtlinien eingeführt. Darin werden Themen wie Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion nicht mehr als selbstverständlich positiv, sondern als „kontrovers“ eingestuft. Auch Impfungen, Wahlen oder die Haltung zu Trump-Anhängern fallen seitdem unter die sensiblen Bereiche. Die Zahl der direkten Erwähnungen von Trump stieg in den Unterlagen von drei auf elf.

Tim Cook und Donald Trump bei einem Treffen im Weißen Haus

Die Richtlinien legen fest, wie sogenannte „data annotators“ Antworten der KI prüfen sollen. Dabei erhalten diese einen Ausgangsprompt und müssen die von der KI erzeugten Vorschläge hinsichtlich Genauigkeit, Verständlichkeit und möglicher Risiken bewerten. Ein umfangreiches Handbuch gibt Beispiele für erlaubte und unerwünschte Formulierungen. So wird etwa der Begriff „radikal“ in Zusammenhang mit Trump-Anhängern als problematisch bewertet, da er pauschalisierend wirken könne.

Schutz von Marke und Gesellschaft

Neben politischen Themen spielt auch der Schutz des Unternehmens selbst eine wichtige Rolle. Die Vorgaben verlangen von den Prüfern, auf Antworten zu achten, die Apple, seine Produkte oder seine Führungspersonen betreffen. Erwähnungen von CEO Tim Cook, langjährigen Managern wie Craig Federighi oder auch dem früheren Firmenchef Steve Jobs gelten demnach als sensibel. Auch mögliche Hinweise auf Urheberrechtsverletzungen, etwa durch die Wiedergabe von Liedtexten oder fiktiven Figuren, sollen sofort markiert werden.

Apple selbst weist die Darstellung zurück, man habe seine Grundsätze im Zuge politischer Veränderungen geändert. Das Unternehmen verweist auf seine eigenen Prinzipien für verantwortungsvolle KI, die regelmäßig überprüft und angepasst würden.