Anpassungen bei heiklen Themen
Apple passt KI-Richtlinien an politische Rahmenbedingungen an
Apple soll ja nun schon seit mehreren Jahren mit dem KI-Ausbau Siris beschäftigt sein, dessen Ergebnisse wir vielleicht 2026 zu Gesicht bekommen werden. Interne Richtlinien, dem dem Magazin Politico vorliegen, zeigt nun, wie sensibel der Konzern seine KI-Modelle auf politische Themen vorbereitet.
Besonders seit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus haben sich die Vorgaben für die Bewertung von Antworten durch externe offenbar signifikant Mitarbeiter verändert.
Anpassungen bei heiklen Themen
Laut Dokumenten, die an Mitarbeiter des Sprachdienstleisters Transperfect in Barcelona verschickt wurden, hat Apple im März dieses Jahres eine überarbeitete Fassung der Bewertungsrichtlinien eingeführt. Darin werden Themen wie Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion nicht mehr als selbstverständlich positiv, sondern als „kontrovers“ eingestuft. Auch Impfungen, Wahlen oder die Haltung zu Trump-Anhängern fallen seitdem unter die sensiblen Bereiche. Die Zahl der direkten Erwähnungen von Trump stieg in den Unterlagen von drei auf elf.
Tim Cook und Donald Trump bei einem Treffen im Weißen Haus
Die Richtlinien legen fest, wie sogenannte „data annotators“ Antworten der KI prüfen sollen. Dabei erhalten diese einen Ausgangsprompt und müssen die von der KI erzeugten Vorschläge hinsichtlich Genauigkeit, Verständlichkeit und möglicher Risiken bewerten. Ein umfangreiches Handbuch gibt Beispiele für erlaubte und unerwünschte Formulierungen. So wird etwa der Begriff „radikal“ in Zusammenhang mit Trump-Anhängern als problematisch bewertet, da er pauschalisierend wirken könne.
Schutz von Marke und Gesellschaft
Neben politischen Themen spielt auch der Schutz des Unternehmens selbst eine wichtige Rolle. Die Vorgaben verlangen von den Prüfern, auf Antworten zu achten, die Apple, seine Produkte oder seine Führungspersonen betreffen. Erwähnungen von CEO Tim Cook, langjährigen Managern wie Craig Federighi oder auch dem früheren Firmenchef Steve Jobs gelten demnach als sensibel. Auch mögliche Hinweise auf Urheberrechtsverletzungen, etwa durch die Wiedergabe von Liedtexten oder fiktiven Figuren, sollen sofort markiert werden.
Apple selbst weist die Darstellung zurück, man habe seine Grundsätze im Zuge politischer Veränderungen geändert. Das Unternehmen verweist auf seine eigenen Prinzipien für verantwortungsvolle KI, die regelmäßig überprüft und angepasst würden.
Furchtbar, wie sich die Politik in alles einmischen muss. Das hat doch nichts mehr mit freier Meinung zu tun.
Eher furchtbar, dass Apple da mitspielt.
Allerdings!
Frage mich ob die unter Jobs auch so vor dem orangefarbenen Rassisten eingeknickt wären… Apple braucht DRINGENDST eine neue Führung.
Bedeutet das konkret, auch wenn Apple das hier abstreitet oder diese Behauptungen nicht bewiesen sind, dass Apple die KI zur Unwahrheit (oder weg von Neutralität oder gesundem common sense) hin manipuliert? Ähnlich wie Elon Musk mit Grok, nur nicht ganz so extrem?
Welche Verschwörungstheorie ist das denn?
Dazu braucht es doch keinerlei so genannter Verschwörungstheorie: hast du den Artikel gelesen?
Ja genau so sieht es aus , bei Grok kann es jeder selbst testen .
Exakt.
Im Allg. teile ich die Auffassung, dass nicht alles gesagt oder erlaubt sein sollte – auch im Bezug auf die Meinungsfreiheit angeht. Meinungsfreiheit endet für mich dort, wo die Persönlichkeitsrechte anderer verletzt werden. Das gilt für alle Menschen. Auch für Trump.
Dass Apple nun aber seine Richtlinien überarbeitet hatt und die Anzahl der geprüften Nennungen von Trump von 3 auf 11 erhöht wurde, zeigt für mich nun wirklich deutlich: Hier wurde nicht nur technisch nachgeschärft, sondern imo offenbar auch politisch mitentschieden.
Wenn ein Staatsoberhaupt Einfluss darauf nimmt, wie sensibel ein Sprachassistent auf Anfragen zu seiner Person reagiert, ist das ein klares Zeichen für mich, dass Trump selbst in diese Entscheidung involviert war – direkt oder indirekt.
Früher nannte man sowas Zensur
So lange ich als Homosexueller die Antworten so erhalte, wie sie meiner Anschauung entspricht, ist mir das alles egal. Wenn nicht, wird es deaktiviert. Apple Intelligence nutze ich, obwohl aktiviert, eh nie. Ich sage immer, dass ChatGPT gefragt werden soll und da habe ich alles per Personalisierung in den Einstellungen angepasst und bin aktuell zufrieden.
Im Übrigen fand ich schade, dass Apple keine neuen KI-Partner hinzugewinnen konnte. Ich hätte gerne Mistral im System.
nicht mal Siri hat Charakter und Anstand…