3 Monate deutlich günstiger
Disney+ startet Rückholaktion für ehemalige Abonnenten
Disney+ startet mit einer neuen Werbeaktion. Neue sowie zurückkehrende Abonnenten können den Videodienst drei Monate lang zu deutlich reduzierten Preisen nutzen. Dabei stehen alle drei bei Disney+ verfügbaren Abostufen zur Wahl.
Die günstigste Option bietet sich mit Disney+ Standard mit Werbung. Hier bezahlt man drei Monate lang jeweils nur 2,99 Euro statt 5,99 Euro und damit den halben Preis. Die Nutzung von Disney+ Standard ist im Rahmen der Aktion für 5,99 Euro statt 9,99 Euro möglich und Disney+ Premium kann man drei Monate lang für 9,99 Euro statt 13,99 Euro nutzen.
Achtet darauf, dass sich die Abos nach Ablauf des Aktionszeitraums automatisch auf Monatsbasis zum regulären Preis verlängern. Wer sich über einen längeren Zeitraum binden will, sollte auch einen Blick auf die aktuellen Angebote von waipu.tv werfen.
Beim regulären Standard-Abo von Disney+ wird nicht nur keine Werbung angezeigt, sondern man hat auch die Möglichkeit, die Inhalte für die Offline-Nutzung herunterzuladen. Die Premium-Version unterstützt im Gegensatz zu Disney+ Standard die Wiedergabe in 4K UHD und HDR sowie Dolby Atmos und erlaubt zudem vier statt zwei gleichzeitige Streams.
Neue Filme und Serien bei Disney+
Die Aktion passt auf jeden Fall, wenn ihr euch bereits an den ersten Staffeln der Crime-Comedy „Only Murders in the Building“ mit Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez erfreut habt und die neue Fortsetzung sehen wollt. In Gastrollen sind diesmal neben Meryl Streep auch Christoph Waltz, Renée Zellweger und Téa Leoni zu sehen. Die ersten drei Folgen von Staffel 5 gibt es seit Dienstag bei Disney+ zu sehen. Weitere Episoden gibt es nun im Wochenabstand.
Alle weiteren für den aktuellen Monat bei Disney+ angekündigten Neuerscheinungen haben wir hier für euch gelistet. Zu den Highlights gehören Disney zufolge auch die neue Serie „LEGO Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis – Teile der Vergangenheit“, die dreiteilige Dokuserie „Sneaker Wars: Adidas gegen Puma“ und die polnische Krimiserie „Die Breslauer Morde“.
Ich seh das nicht wirklich als Rückholaktion an, wenn man den Rabatt nur für 3 Monate bietet.
Eine Rückholaktion wäre es, wenn der Preis dauerhaft bliebe.
Mehrere Accounts erstellen und dann immer wieder sich zurückholen lassen solang der Rabatt gewährleistet wird ;D
Die sollen mal lieber ihre App auf dem Apple TV in Ordnung bringen. Seit Wochen funktioniert die Umschaltung auf Dolby Vision nicht.
Garnichts funktioniert da. Die App hängt sich ständig auf sodass der Filmsound weiter läuft obwohl ich die App beendet habe und das Bild ruckelt extrem.
Wie komm ich da ran? Hab mich vermutlich aus den Emailverteilern ausgetragen…
Immer noch viel zu teuer. Diese Steaming Dienste sind auch irgendwie der Meinung man kann unendlich weiter an der Preisschraube drehen.
Kaufe noch ein „r“ für Steaming.
Nein danke! Habe deutlich bessere Alternativen hierzu gefunden.
Ich hab das jetzt über die Telekom. Nur mir erschließt sich nicht dass sich das Programm überhaupt nicht ändert. So wenige Neuerungen, da bist du mit einem drei Monatsabo in Probe schon durch mit allem. Auf Dauer braucht das keiner. Besser einmal im Jahr für ein Monat.
Yes, kann ich endlich Buffy fertig guggen. Danke! :-)