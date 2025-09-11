Disney+ startet Rückholaktion für ehemalige Abonnenten

Disney+ startet mit einer neuen Werbeaktion. Neue sowie zurückkehrende Abonnenten können den Videodienst drei Monate lang zu deutlich reduzierten Preisen nutzen. Dabei stehen alle drei bei Disney+ verfügbaren Abostufen zur Wahl.

Die günstigste Option bietet sich mit Disney+ Standard mit Werbung. Hier bezahlt man drei Monate lang jeweils nur 2,99 Euro statt 5,99 Euro und damit den halben Preis. Die Nutzung von Disney+ Standard ist im Rahmen der Aktion für 5,99 Euro statt 9,99 Euro möglich und Disney+ Premium kann man drei Monate lang für 9,99 Euro statt 13,99 Euro nutzen.

Achtet darauf, dass sich die Abos nach Ablauf des Aktionszeitraums automatisch auf Monatsbasis zum regulären Preis verlängern. Wer sich über einen längeren Zeitraum binden will, sollte auch einen Blick auf die aktuellen Angebote von waipu.tv werfen.

Beim regulären Standard-Abo von Disney+ wird nicht nur keine Werbung angezeigt, sondern man hat auch die Möglichkeit, die Inhalte für die Offline-Nutzung herunterzuladen. Die Premium-Version unterstützt im Gegensatz zu Disney+ Standard die Wiedergabe in 4K UHD und HDR sowie Dolby Atmos und erlaubt zudem vier statt zwei gleichzeitige Streams.

Neue Filme und Serien bei Disney+

Die Aktion passt auf jeden Fall, wenn ihr euch bereits an den ersten Staffeln der Crime-Comedy „Only Murders in the Building“ mit Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez erfreut habt und die neue Fortsetzung sehen wollt. In Gastrollen sind diesmal neben Meryl Streep auch Christoph Waltz, Renée Zellweger und Téa Leoni zu sehen. Die ersten drei Folgen von Staffel 5 gibt es seit Dienstag bei Disney+ zu sehen. Weitere Episoden gibt es nun im Wochenabstand.

Alle weiteren für den aktuellen Monat bei Disney+ angekündigten Neuerscheinungen haben wir hier für euch gelistet. Zu den Highlights gehören Disney zufolge auch die neue Serie „LEGO Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis – Teile der Vergangenheit“, die dreiteilige Dokuserie „Sneaker Wars: Adidas gegen Puma“ und die polnische Krimiserie „Die Breslauer Morde“.