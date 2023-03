OrbStack führt Docker-Container und Linux-Maschinen unter macOS aus

OrbStack bietet in der aktuellen Version 0.5 mit einer öffentlichen Beta-Version die Möglichkeit, sich selbst ein Bild vom Funktions- und Leistungsumfang der Anwendung zu machen. Die Software lässt sich in diesem Rahmen auch kostenlos nutzen. Das bei der finalen Version dann hinterlegte Preismodell wird derzeit von den Entwicklern ausgearbeitet.

Insert

You are going to send email to