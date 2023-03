Streaming-Marktanteile: Paramount+ überholt Apple TV+

Ein Übersicht der Entwicklung der Videodienst-Marktanteile über das vergangene Jahr hinweg in Deutschland haben wir ja bereits gesehen. Jetzt liefert die Streaming-Suchmaschine JustWatch eine entsprechende Auswertung mit Blick auf den Weltmarkt nach. Von besonderem Interesse ist dabei natürlich, wie sich Paramount+ in dieser Rangliste macht.

Paramount+ ist in den USA schon seit einigen Jahren am Start und wurde dort zunächst als CBS All Access vermarktet. Im Laufe des vergangenen Jahres wurde die weltweite Verfügbarkeit des Videodienstes dann massiv ausgebaut, zuletzt kamen im Dezember 2022 unter anderem Deutschland, Österreich und die Schweiz hinzu.

Dieses Wachstum schlägt sich dann auch deutlich sichtbar auf den Jahresverlauf gesehen nieder. So konnte Paramount+ seine Marktanteile über das vergangene Jahr hinweg verdoppeln und damit verbunden auch an Apple TV+ vorbeiziehen. Zum Jahresende hat sich der weltweite Marktanteil des für uns neuen Dienstes bei sieben Prozent eingestellt, während Apple TV+ sich mit eher marginalem Wachstum mit fünf Prozent begnügen muss.

International gesehen hält Netflix mit 23 Prozent weiterhin die Spitzenposition, während Prime Video mit mittlerweile 20 Prozent immer näher an den langjährigen Platzhirsch heranrückt. Auf dem dritten Platz präsentiert sich Disney+ mit mittlerweile soliden 15 Prozent.

Die von JustWatch veröffentlichten Statistiken basieren auf den Nutzungszahlen der Video-Suchmaschine und sollten die tatsächlichen Marktanteile einigermaßen realistisch widerspiegeln.

Apple TV+ soll in die Kinos kommen

Auf den deutschen Markt bezogen geht es an der Spitze deutlich enger zu. Netflix und Disney+ haben sich hier über das gesamte vergangene Jahr hinweg ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert und den Führungsstab mit Werten von jeweils um die 30 Prozent Marktanteil mehrfach hin- und hergereicht.

Auf die weitere Entwicklung insbesondere auch mit Apple TV+ im Blick darf man gespannt sein. Wie eben erst zu hören war, will Apple seine Aktivitäten in diesem Segment weiter intensivieren und hat unter anderem einen Etat von 1 Milliarde Dollar jährlich bereitgestellt, um eigene Filmproduktionen auch in die Kinos zu bringen.