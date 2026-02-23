ifun.de — Apple News seit 2001. 45 772 Artikel

Zusatzmodul auch für ältere Kameras

Eufy bietet WLAN-Erweiterung für sein NVR-System an
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

Als Eufy im vergangenen Jahr sein NVR-Sicherheitssystem vorgestellt hat, war der als Kamerazentrale fungierende Netzwerkvideorekorder S4 ausschließlich mit kabelgebundenen Kameras kompatibel. Ein Zubehör, mit dessen Hilfe sich auch WLAN-Kameras mit dem System verwenden lassen, wurde jedoch damals schon angekündigt und lässt sich jetzt auch bestellen.

Das Eufy WLAN-Modul T8709 wird zwar noch nicht auf der Webseite des Herstellers gelistet, lässt sich jedoch bereits bei Amazon bestellen. Die zum Preis von 69 Euro angebotene Hardware erweitert das NVR-System von Eufy um die Möglichkeit, bis zu 16 WLAN-Kameras und 32 Sensoren zu integrieren.

Eufy Nvr Wlan Modul T8709 3

Preisunterschied wirft Fragen auf

Eine Anmerkung zum Preis: Amazon bietet das Zusatzmodul zur sofortigen Lieferung verfügbar für besagte 69 Euro an. Bei Eufy USA wird ein Preis von 129,95 Euro genannt. Ob es sich bei einem der beiden Preise um einen Fehler handelt, konnten wir bislang nicht in Erfahrung bringen. Eine Liste mit allen mit dem Modul kompatiblen Kameras und Sensoren hält der Hersteller hier als PDF bereit.

Die NVR-Lösung von Eufy richtet sich in erster Linie an Nutzer, die größere Anwesen oder Geschäftsräume überwachen und höhere Ansprüche an das eingesetzte Sicherheitssystem haben. Das System ermöglicht die Videoaufzeichnung rund um die Uhr und ist hierfür mit 2 TB Festplatten-Speicher ausgestattet, der sich auf bis zu 16 TB erweitern lässt.

Eufy Nvr Wlan Modul T8709 2

Lokale Speicherung und Analyse

Ein im Rekorder verbauter 8-Core-Prozessor soll die sofortige Bildanalyse und automatisierte Erkennung von Unregelmäßigkeiten ermöglichen. Optional stehen KI-Funktionen für automatisierte Reaktionen bei erkannten Risiken zur Verfügung. Zugleich werden die Videos automatisch kategorisiert, was eine schnelle Stichwortsuche ermöglichen soll.

Bei der Markteinführung hat Eufy ausschließlich auf kabelgebundene Kameras gesetzt, weil diese Art der Anbindung mehr Leistung verspricht. Die Netzwerkleitung sorgt dabei auf Basis von PoE auch gleich für die Stromversorgung. Die WLAN-Erweiterung ermöglicht es nun, auch Kameras an Standorten, an denen keine Kabelführung möglich ist, in das System zu integrieren.

Produkthinweis
eufy WLAN‑Modul (T8709) – Dual‑Band Adapter für NVR‑PoE‑Security Systeme, unterstützt bis zu 16 Akku‑WLAN... 69,00 EUR
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
23. Feb. 2026 um 15:03 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.772 weitere hätten wir noch.
    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45772 Artikel in den vergangenen 8889 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven