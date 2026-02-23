Eufy bietet WLAN-Erweiterung für sein NVR-System an

Als Eufy im vergangenen Jahr sein NVR-Sicherheitssystem vorgestellt hat, war der als Kamerazentrale fungierende Netzwerkvideorekorder S4 ausschließlich mit kabelgebundenen Kameras kompatibel. Ein Zubehör, mit dessen Hilfe sich auch WLAN-Kameras mit dem System verwenden lassen, wurde jedoch damals schon angekündigt und lässt sich jetzt auch bestellen.

Das Eufy WLAN-Modul T8709 wird zwar noch nicht auf der Webseite des Herstellers gelistet, lässt sich jedoch bereits bei Amazon bestellen. Die zum Preis von 69 Euro angebotene Hardware erweitert das NVR-System von Eufy um die Möglichkeit, bis zu 16 WLAN-Kameras und 32 Sensoren zu integrieren.

Preisunterschied wirft Fragen auf

Eine Anmerkung zum Preis: Amazon bietet das Zusatzmodul zur sofortigen Lieferung verfügbar für besagte 69 Euro an. Bei Eufy USA wird ein Preis von 129,95 Euro genannt. Ob es sich bei einem der beiden Preise um einen Fehler handelt, konnten wir bislang nicht in Erfahrung bringen. Eine Liste mit allen mit dem Modul kompatiblen Kameras und Sensoren hält der Hersteller hier als PDF bereit.

Die NVR-Lösung von Eufy richtet sich in erster Linie an Nutzer, die größere Anwesen oder Geschäftsräume überwachen und höhere Ansprüche an das eingesetzte Sicherheitssystem haben. Das System ermöglicht die Videoaufzeichnung rund um die Uhr und ist hierfür mit 2 TB Festplatten-Speicher ausgestattet, der sich auf bis zu 16 TB erweitern lässt.

Lokale Speicherung und Analyse

Ein im Rekorder verbauter 8-Core-Prozessor soll die sofortige Bildanalyse und automatisierte Erkennung von Unregelmäßigkeiten ermöglichen. Optional stehen KI-Funktionen für automatisierte Reaktionen bei erkannten Risiken zur Verfügung. Zugleich werden die Videos automatisch kategorisiert, was eine schnelle Stichwortsuche ermöglichen soll.

Bei der Markteinführung hat Eufy ausschließlich auf kabelgebundene Kameras gesetzt, weil diese Art der Anbindung mehr Leistung verspricht. Die Netzwerkleitung sorgt dabei auf Basis von PoE auch gleich für die Stromversorgung. Die WLAN-Erweiterung ermöglicht es nun, auch Kameras an Standorten, an denen keine Kabelführung möglich ist, in das System zu integrieren.