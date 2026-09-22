OnyX und Deeper: Neue Versionen für macOS Golden Gate 27

Titanium Software hat seine beiden freien Mac-Werkzeuge OnyX und Deeper an macOS Golden Gate 27 angepasst. Die neuen Ausgaben richten sich ausschließlich an Macs mit Apple-Prozessor und sind jeweils für das neue Betriebssystem gedacht. Wie schon bei früheren Versionen warnt der Entwickler ausdrücklich davor, Ausgaben für andere macOS-Generationen einzusetzen.

OnyX steht seit wenigen Tagen in Version 5.1.0 bereit. Die Anwendung bündelt Wartungs- und Konfigurationsfunktionen, die sonst teilweise nur über Terminal-Befehle erreichbar wären. Dazu zählen das Löschen von Caches, das Neuaufbauen von Datenbanken und Indizes sowie Einstellungen für Finder, Dock, Safari und weitere Apple-Anwendungen.

OnyX – Anpassungen & Werkzeugkasten

Dass OnyX nicht nur aufräumt, sondern auch versteckte Systemeinstellungen zugänglich macht, hatte sich zuletzt unter macOS Tahoe gezeigt. Dort ergänzte Version 5.0.2 unter anderem Schalter für Fensterrundungen und die Darstellung von Seitenleisten. Mit Golden Gate beginnt Titanium Software nun erneut mit einer eigens angepassten Hauptversion.

Die neue Ausgabe setzt macOS Golden Gate 27 voraus und läuft laut Entwickler nur auf Apple-Silicon-Macs. Der Download ist 7,9 MB groß. Für die weitere Überarbeitung nennt Titanium Software kleinere Aufräumarbeiten an der Oberfläche: Menüs sollen mit weniger Symbolen auskommen, nicht mehr benötigte Optionen verschwinden.

Deeper legt versteckte Schalter um

Parallel dazu ist seit Freitag auch Deeper 3.4.0 verfügbar. Das kleinere Schwesterprogramm konzentriert sich stärker auf Personalisierung und macht versteckte Einstellungen von Finder, Dock, Safari, Music, Anmeldefenster und weiteren Apple-Anwendungen über eine grafische Oberfläche zugänglich. Wer solche Änderungen sonst per Kommandozeile setzen müsste, bekommt hier die passenden Schalter gesammelt angeboten.

Schon unter Sequoia gehörten etwa Dock-Einstellungen, Screenshot-Optionen und Vorgaben für zuletzt verwendete Dokumente zum Funktionsumfang. Auch Deeper 3.4.0 ist ausschließlich für macOS Golden Gate 27 und Apple-Silicon-Macs vorgesehen.