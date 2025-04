Deeper für macOS Sequoia: Mac-Anpassungen leicht gemacht

Deeper, eine kostenfreie Mac-Applikation der auch für OnyX verantwortlichen Entwickler von Titanium Software, bietet Nutzern die Möglichkeit, das Systemverhalten und die Benutzeroberfläche von macOS den individuellen Vorlieben anzupassen.

Deeper: Benötigt den Festplattenvollzugriff

Mac-Anpassungen leicht gemacht

Die Anwendung richtet sich vor allem an Nutzer, die über die von Apple bereitgestellten Optionen hinaus weitere Anpassungsmöglichkeiten vornehmen möchten, dafür aber nicht ins Terminal abtauchen wollen sondern eine einfache Benutzeroberfläche bevorzugen.

Eine von uns geschätzte Funktion der Anwendung ist die Möglichkeit, das Dock des Macs gegen unbeabsichtigte Änderungen zu sichern. Dies kann älteren und weniger erfahrenen Mac-Nutzern im Alltag ordentlich unter die Armen greifen.

Neben der Docksperre bietet die Software zahlreiche weitere Einstellungsmöglichkeiten in den Bereichen Finder, Menüs, Programme, Anmeldung und Allgemeines. So lässt sich beispielsweise die Größe der Dock-Icons fixieren, das Standardformat von Bildschirmfotos festlegen, der Ablage-Effekt anpassen oder die Anzahl der zuletzt benutzten Dokumente in den entsprechenden Menüs festlegen.

Neuerungen in Version 3.1.4

Mit der kürzlich veröffentlichten Version 3.1.4 haben die französischen Entwickler einige Neuerungen und Verbesserungen eingeführt. Ein Problem beim Deinstallieren der App wurde behoben, ebenso wie ein Fehler, der die Rücksetzung des Launchpads verhinderte. Zudem wurde der Quellcode optimiert, um die Performance zu steigern.

Zu den neuen Funktionen gehört die Option, den Abstand der Symbole in der Menüleiste zu verändern. Die Gatekeeper-Funktion, die das Installieren von Apps aus unsicheren Quellen verhindert, kann nun gezielt aktiviert oder deaktiviert werden. Darüber hinaus wurde das Benutzerhandbuch überarbeitet und besser strukturiert, um die Bedienung zu erleichtern.

Mit Deeper 3.1.4 steht Mac-Nutzern eine empfehlenswerte Anwendung zur Verfügung, die eine detaillierte Anpassung des Systems ermöglicht. Das Wiederherstellen der Standardeinstellungen ist jederzeit möglich.